Эта рабочая неделя будет для жителей Нижнего Тагила дождливой и холодной

В начале наступившей рабочей недели в Нижнем Тагиле ожидаются небольшие дожди, преимущественно северо-западный ветер и максимум 6–8 градусов выше нуля в дневное время. По ночам будет холодать до плюс 3 градусов. В конце рабочей недели воздух сможет прогреваться до 14 градусов. При этом по ощущениям на улице будет лишь 10–12 градусов. Темнеть начнёт ещё до 19:00.

Сейчас в Свердловской области действует экстренное предупреждение из-за заморозков. В отдельных городах региона в ночь на 22 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов. В дневное время столбики термометров будут держаться на уровне плюс 5–10 градусов. На крайнем севере и в горах Уральский гидрометцентр прогнозирует дождь с мокрым снегом. На горе Белой в Нижнем Тагиле уже выпал первый снег.