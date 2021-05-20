«Эта проблема была всегда, но после закрытия моста на Циолковского стало ещё хуже». Жители Рудника жалуются на трудности при переходе оживлённой дороги из-за отсутствия зебр

Жители улицы Ярославской в микрорайоне Рудник им. III Интернационала жалуются на отсутствие тротуаров и пешеходных переходов. По их словам, эта проблема была всегда, но после перекрытия моста на Циолковского поток машин на Руднике заметно увеличился, и теперь местные жители вынуждены ждать по несколько минут, чтобы перейти через дорогу.

«У нас нет поблизости ни остановки, ни пешеходных переходов, ни лежачих полицейских. Эта проблема была всегда, но после закрытия моста на Циолковского стало ещё хуже. Дорогу вообще невозможно перейти. Машин много, они все несутся», — рассказала АН «Между строк» Елизавета Галушка, жительница дома на улице Ярославской.

Елизавета каждый будний день переводит двух своих детей за руку через дорогу: она боится отпускать их одних в школу, ведь возможность попасть под колёса очень большая. По её словам, в первый же день закрытия моста на Циолковского на Руднике водитель сбил 10-летнюю школьницу. В тот раз девочка отделалась лишь ушибами.

«Когда я лежала в больнице, у меня детей переводила сестра. Так она взяла кофту и начала махать ею водителям, чтобы те их пропустили. Потому что в 8 утра — час-пик, все несутся по делам. А детей же надо в школу отправить», — поделилась Елизавета.

Ближайший пешеходный переход находится почти в километре от дома Елизаветы. С этой проблемой неравнодушная жительница обращалась в Тагилстроевскую администрацию. По её словам, после обращения пешеходный переход и тротуар начали делать, но по непонятным причинам строительство забросили. Сейчас Елизавета Галушка готовит письмо главе города Владиславу Пинаеву.

«Вообще на нашем перекрёстке ДТП происходят ежегодно. В том году у меня подруга попала в аварию. Мы обращались в ГИБДД, но там говорят, что это не в их компетенции», — рассказала женщина.

Причём проблема отсутствия инфраструктуры для пешеходов распространяется на весь микрорайон: тротуары во многих местах отсутствуют, из-за этого людям приходится идти к своим домам вдоль проезжей части.



Скриншот Гугл Карт / Пересечение улиц Перова и Ярославской



В мэрии АН «Между строк» рассказали, что на улицах Ярославской и Перова нет технической возможности сделать тротуары, так как рядом с проезжей частью и водоотводной канавой находится частная территория.

«Ранее специалисты пытались выполнить проектирование тротуара, но вопрос упирается в частные владения. Обход возможен по параллельной улице», — уточнили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

При этом в отделе пропаганды ГИБДД АН «Между строк» заявили, что на обустройство тротуаров в той части Рудника уже выделили деньги.