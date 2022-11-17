«Эта иждивенческая позиция “Вы нам сделайте, и мы придём” неправильная». В администрации Нижнего Тагила обсудили заливку льда на городских кортах

На очередном заседании постоянной думской комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму чиновники и депутаты Нижнего Тагила обсудили условия обслуживания и содержания спортивных кортов в городе зимой. Один из основных вопросов, вынесенных на обсуждение депутатом гордумы Риммой Ильиной, касался заливки льда, в частности на территории микрорайона ГГМ.

«Действительно, в городе есть такие территории, в том числе на ГГМ, где жители хотели бы, чтобы корт заливался, но участвовать в этом они не хотят. Таких объектов немного, и основная проблема там — отсутствие воды. Её неоткуда взять, необходимо находить источники, подключаться, ставить счётчики, а это всё бюджетные расходы, и немалые. Есть и другие ситуации. В частности, у нас есть квартальный клуб, где работают три специалиста. Втроём они не могут произвести трамбовку снега, нужно привлечь людей. Когда мы обращаемся за помощью в этом к тем, кто просил залить каток, люди помогать не хотят. Эта иждивенческая позиция “Вы нам сделайте, и мы придём” неправильная. Я считаю, если мы хотим в каждом дворе, где есть корт, организовать катки, давайте делать это вместе», — заявил замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.

Как пояснила начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политике администрации города Ирина Еремеева, за муниципальными учреждениями культуры и спорта закреплены 20 хоккейных кортов и один ледовый каток в Нижнем Тагиле. 13 кортов обслуживаются клубом туристов «Азимут», пять объектов закреплены за МАСОУ «Спартак», ещё один находится на балансе МАУ СШОР «Юпитер» и два — на балансе спортшколы «Юность». Чиновница отметила, что все эти объекты исправно обслуживаются, а работы на них будут проведены в ближайшее время. В то же время она подчёркивает, что между специалистами, занимающимися заливкой льда, управляющими компаниями города и местными жителями регулярно происходят конфликты.

«Конфликты возникают даже на тех кортах, которые закреплены за учреждениями культуры и спорта. На каждом таком объекте стоят свои счётчики на воду и электричество. Мы исправно платим за воду, которую используем, ни у кого её не воруем, но даже так многие управляющие компании не предоставляют нашим специалистам доступ в помещения, где хранится инвентарь, думая, что мы воспользуемся их водой. У администрации города нет никаких рычагов влияния в таких случаях. Это могут сделать только жильцы, которым про счётчики тоже очень сложно объяснить, особенно бабушкам. Да что уж бабушкам, был у нас случай, когда на улице Красноармейской заливался каток на корте, и вдруг выбегает мужчина с топором и перерубает шланг», — говорит Ирина Еремеева.

Чиновница отметила, что проблемы с обслуживанием катков в городе начались после реформы ЖКХ, когда управляющие компании, пришедшие на смену домоуправлениям, отказались от содержания и заливки объектов в целях экономии. В связи с этим часть катков пришлось передать на баланс муниципалитета, но некоторые так и остались фактически бесхозными.