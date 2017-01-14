ЕСПЧ признал недействительным «закон Димы Яковлева»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным введённый Россией запрет на усыновление российских детей гражданами США («закон Димы Яковлева»). По мнению суда, российские власти нарушили статью 14 Европейской конвенции о защите прав человека, которая запрещает дискриминацию, во взаимодействии со статьёй 8, которая гарантирует право на уважение частной и семейной жизни. Таким образом, ЕСПЧ удовлетворил иск 45 американских заявителей, которые пожаловались на отказ в усыновлении детей из России, хотя к моменту принятия закона имели соответствующее разрешение.

Суд постановил выплатить по 22 искам компенсацию в размере трёх тысяч долларов каждому и возместить судебные издержки.

Напомним, «закон Димы Яковлева» вступил в силу 1 января 2013 года. Документ получил такое название в память об усыновлённом американцами мальчике из России, который погиб в 2008 году, после того как приёмный отец оставил годовалого ребёнка в закрытой машине на солнцепёке на целый день.

Агентство новостей «Между строк»