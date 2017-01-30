ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию в 63 тысячи евро за задержания на акциях протеста

Европейский суд по правам человека признал нарушением давление со стороны российских властей при задержании Алексея Навального на акциях протеста в 2012-2014 годах. И принял решение присудить оппозиционеру компенсацию в размере 63 тысячи евро. Соответствующее постановление размещено на сайте Европейского суда, пишет «Медуза».

В своей жалобе оппозиционер оспаривал семь задержаний: после президентских выборов в марте 2012 года, три задержания после акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года, у Следственного комитета в октябре 2012 года и два задержания у Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2014 года. Политик утверждал, что российские правоохранительные органы разгоняли мирные гражданские демонстрации, а задержания называл попыткой помешать своей политической деятельности.

Ранее Навальный уже жаловался в ЕСПЧ на преследование по политическим мотивам. Так он трактовал возбуждение первого уголовного дела о хищении имущества предприятия «Кировлес». ЕСПЧ отказался считать это дело политическим, однако нарушения всё-таки нашёл: постановил, что Навального осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. Сейчас дело находится на пересмотре в Ленинском суде Кирова, до конца судебного процесса Алексей Навальный и Пётр Офицеров помещены под подписку о невыезде. Подсудимые отказались признавать эту меру пресечения. Оппозиционер связывает судебные тяжбы со своим заявлением об участии в президентских выборах.

Агентство новостей «Между строк»