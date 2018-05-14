ЕСПЧ принял жалобу Telegram на штраф за отказ дать ФСБ ключи шифрования

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф Таганского суда в 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей, со ссылкой на адвоката Дамира Гайнутдинова пишет ТАСС.

По словам юриста, ЕСПЧ зарегистрировал жалобу и был уведомлен о блокировке мессенджера по решению суда. ЕСПЧ предложил подать полною жалобу по блокировке на отдельном формуляре.

Адвокат группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев объяснил, что в жалобе ЕСПЧ указывается на грубейшие процессуальные нарушения рассмотрения дела судом: не было назначено гражданское производство, дело было возбуждено в особом порядке и без объяснения причин. Юрист напомнил, что по решению Верховного суда в сходной ситуации (в деле о блокировке сайта Bitcoin.info) производство по подобным делам должно вестись по правилам административного искового производства. Ахметгалиев заверил, что приведённые в жалобе доводы достаточны для отмены решения суда и проведения нового процесса.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля постановил заблокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей сервиса, а также назначил штраф в размере 800 тысяч рублей. Роскомнадзор начал блокировку мессенджера на территории России 16 апреля, в результате веерных блокировок IP-адресов пострадали различные интернет-сервисы, работающие в российской юрисдикции: Qiwi, «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», Gmail, Amazon и и другие. В конце апреля гендиректор ООО «Инвестори» Александр Вихарев первым подал иск в Арбитражный суд Москвы против Роскомнадзора и Минфина на 5 млн рублей за убытки при массовых блокировках IP-адресов.