ЕСПЧ получил почти сто жалоб на домашнее насилие от россиянок

Россиянки подали в Европейский суд по правам человека около сотни жалоб, связанных с домашним насилием, рассказал «Интерфаксу» избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.

Российское министерство юстиции ранее заявляло, что с 2010 по 2018 год в ЕСПЧ подали только шесть таких жалоб.

Первое дело из России, связанное с домашним насилием, в Страсбурге рассмотрели в июле 2019 года: в ЕСПЧ обратилась россиянка, которую несколько лет преследовал, избивал и шантажировал бывший молодой человек. Российская полиция на протяжении этого времени отказывалась реагировать, и девушке пришлось покинуть страну. ЕСПЧ признал её потерпевшей и присудил 20 тысяч евро. По словам Дедова, дело получило резонанс в самом суде и в Совете Европы.