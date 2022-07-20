​​​​​​​«Если взялся — надо довести до конца. Всё». Директор известного тагильского санатория «Ленёвка» Римма Ильина — о работе мечты, кусочке рая для металлургов и о том, что без любви ничего не делается

Открытая широкая улыбка и неуёмная энергия. Это сразу бросается в глаза при встрече с Риммой Ильиной — бессменным директором санатория «Ленёвка» на протяжении уже более 28 лет. Она сама проводит нам экскурсию по большой территории санатория, сама в деталях рассказывает о процедурах, услугах, номерах, меню для отдыхающих, клумбах, бассейнах — потому что лично погружена во все процессы. И каждый день ставит задачу себе и команде — не останавливаться. Педагог по образованию, она получила второе высшее по курортологии и постоянно в поиске новых знаний и идей.

О страсти к инновациям, о женщинах в политике и о том, что без любви и поддержки мужа Римма Ильина ни дня бы не проработала в «Ленёвке» — читайте в материале АН «Между строк»

Интуитивно сказала «Да»

Римма Ильина до сих пор точно не знает, почему почти 30 лет назад стать директором санатория предложили именно ей. Она тогда была заведующей в детском саду №161 и точно так же, как сейчас, была увлечена постоянным улучшением вверенного ей объекта: находила дефицитную в ту пору детскую мебель, сама переклеивала обои с сотрудниками, художников нашла, которые разрисовали лестничные марши в нежных пастельных тонах.

Однажды на территории садика состоялась встреча заведующих детсадов с начальниками цехов НТМК, посвященная оказанию шефской помощи. Был на этой встрече и директор по социальным вопросам НТМК Виктор Алексеевич Волошин, курирующий санаторий. Его и поразило убранство детского учреждения. Чуть позже она не поверила, когда её пригласили к Волошину на приём, посчитала это розыгрышем. А когда встреча всё же состоялась, не поверила, что ей предлагают возглавить целый санаторий.

«Виктор Алексеевич говорит мне: “Вы же работаете в детском саду, питание детей организовано, медицинский работник в штате есть. Санаторий — это то же самое, только в больших масштабах”. Я думала три дня, ведь одно дело, когда я в садике задерживалась, но другое дело — санаторий, ездить далеко: 40 минут каждый день в одну сторону, родные мужа переживали, что сложно будет сохранить семью. И в этих переживаниях я поехала сказать “нет”, но сказала “да”, интуитивно. И мы с первым директором санатория Екатериной Васильевной Красоткиной пошли смотреть хозяйство, номерной фонд, территорию. Было реально не по себе: если в садике 6 групп и персонала 30 человек, то здесь 360 отдыхающих и 150 человек в штате (сейчас почти 250, кстати). И вот смотрю на всё это и говорю: наверное, не справлюсь. А Красоткина говорит мне: “Справитесь!”»

Римма Ильина поддерживала тесную дружбу с первым директором санатория Екатериной Васильевной Красоткиной долгие годы — с женщиной, которая поверила в неё и увидела потенциал. Как и директор по соцвопросам Виктор Волошин.

О прошедших за всё это время изменениях в санатории можно писать книгу — о масштабном строительстве в 2003-2005 одах нового лечебно-оздоровительного комплекса с новейшим медоборудованием, аквапарком, сауной, современным спортзалом; о небывалой реконструкции номерного фонда; о революционном для Тагила пути от санатория для металлургов до санатория категории «Три звезды», о членстве в международной гостиничной ассоциации; о том, как санаторий стал любимым местом оздоровления для металлургов и жителей Урала, Сибири и Центральной России и местом проведения различных мероприятий самого высокого уровня; о том, как санаторию удалось выжить в сложные 90-ые и коронавирусные 2020-2021, когда его двери были закрыты, но благодаря ЕВРАЗ НТМК, Римме Ильиной удалось сохранить и коллектив, и учреждение.

Когда мы записывали интервью, в санатории находились 352 человека, из которых 66 работников НТМК, а все остальные – приезжие: из Екатеринбурга, Качканара, Верх- Нейвинска, Салды, ХМАО, и даже семья из Москвы, приехавшая на полтора месяца (!), выбрав между Геленджиком и «Ленёвкой» последнюю.

По словам коллег, нет задачи, с которой бы не справилась Римма Ильина, и нет человека, которого бы она не зажгла своей идеей. Так, перед реконструкцией она убедила руководство вместо 2-3-местных номеров делать 1-местные и семейные люксы — для комфорта отдыхающих. И многие дизайнерские детали — от непривычного цвета потолка до кинозала-трансформера она убедила сделать тоже для комфорта отдыхающих. Для неё вообще этот комфорт отдыхающих — высшая ценность и главный ориентир. Римма Ильина просит сотрудников всегда ставить себя на место отдыхающих, а сама просит рассказывать ей не о плюсах санатория, а о недочётах.

«Сегодня люди более требовательные, искушённые, они поездили по разным странам, увидели, что есть Испания, Греция, 5-звёздочные отели. Люди приезжают иногда такие «ёжики» в первый день, иногда ещё в номер не зашли, а уже недовольны. Но стоит только заселиться, пройти процедуры, пообедать, и смотришь - уже счастливый человек идёт по зимнему саду. Нужно слышать людей! Все замечания мы отрабатываем — прямо выписываем себе и решаем их. Я говорю команде: «Как только мы с вами остановимся — мы будем не нужны». Мы каждый день должны что-то придумывать, совершенствовать, мы должны отдавать. Мало просто создавать комплекс услуг и обеспечивать возможность полечиться, нужна инфраструктура, досуг. И если мы сюда пришли — значит, мы способны это сделать. Я вместе с командой. Чем больше я работаю, тем больше мне нравится. Всегда радует результат. И вот эта черта — хорошо делать для людей — она меня сопровождает всю жизнь».

Так, минувшей зимой к привычным лыжам и снегокатам в санатории добавился каток, а на лето куплены веломобили и электросамокаты. Сейчас команда Ильиной, существенная часть которой, кстати, работает с ней все эти 28 лет, ищет новинку — лодки с прозрачным дном, уже подрядчика нашли. И разбивают всё новые клумбы, чтобы отдыхающих окружала красота.

Лечение в санатории проводится по 4 направлениям: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и нервной системы. И новое направление — постковидная реабилитация. По словам Ильиной, в пандемию люди, наконец, поняли, что следить за своим здоровьем — это очень важно.

О «крутом» оборудовании лечебного корпуса «Ленёвки» Римма Ильина может рассказывать часами — импортные ванны, души, аппараты, галокамера, бочки, косметика — здесь, кажется, есть всё для всего и от всего.

При этом сама Ильина ни одного дня не отдыхала здесь как гость, ни разу не скатилась с горки аквапарка — признаётся, что просто не сможет расслабиться, будет безостановочно думать, что бы ещё улучшить.

В санатории все знают — если директор о чём-то мечтает для «Ленёвки», то реализация этого — вопрос времени. А сегодня она мечтает построить открытый бассейн, обновить фасад второго корпуса, и крышу, и ещё пункт проката реконструировать и добавить виды досуга.

«Объясните правильно – и люди проникнутся!»

В этом году помимо «Ленёвки» Римма Ильина уделяла внимание небольшой территории на Гальянке — пешеходной аллее на Черноисточинском шоссе в районе отделения почты — эта территория участвовала в народном голосовании в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», Ильина была куратором проекта.

«Когда я начала заниматься проектом и голосованием, мы с мужем проехали на машине, посмотрели, какие там ямы, автомобильная парковка плохая, всё заросшее, лопухи, почтовое отделение давно без ремонта. И было важно рассказать людям о значимости голосования за проект. Многие сначала говорили: “Зачем это надо, я тут не хожу, меня это вообще не касается”. Я объясняла, что будут велопарковки, качели для детей, красивые клумбы, урны, освещение. И вот когда ты не просто говоришь “надо проголосовать”, а всё рассказываешь, то люди проникаются. Это тяжёлый труд, просто так на щелчок ничего не сделать. Мы потратили на это более 1,5 месяцев, сколько шло голосование, у меня были помощники, я и своих сотрудников привлекала, где-то субботник провели, где-то территорию почистили. Мы с победителем проекта (объект благоустройства набережной на Вые) шли на равных, отставание наше было совсем незначительным. И по словам главы города Владислава Пинаева, есть надежда, что благоустроят и нашу гальянскую территорию тоже. Я всегда считаю, что не надо браться за дело, если ты результативности не ожидаешь. Просто так ходить и пыль в глаза пускать — это не мой вариант. Если взялся — надо довести до конца, всё».

Теперь территория внимания Ильиной увеличивается ещё больше — она планирует принять участие в выборах в городскую Думу. И уже проводит встречи с жителями округа, изучает проблемы и начинает искать решение первостепенным задачам.

«У нас ведь самая главная проблема — чтобы люди оставались в городе. Мне было до слёз обидно, когда в некоторых школах учителя говорили, что у нас периферийный город и здесь делать нечего. Я никогда не хотела уезжать, меня мой город устраивает, я его люблю, он маленький, он мой родной, вся душа здесь. Младший сын уехал, но мы, наоборот, с мужем переживаем и хочется, чтобы вернулся, но это его решение. Очень важно создать условия для молодёжи — клубы интересные, учреждения. Раньше в нашем детстве все кружки были бесплатными, я ходила в танцевальный, вокальный, театральный, на коньках каталась. Сейчас многие родители не могут позволить себе водить детей в платные кружки. Наверное, обратно уже не вернётся история, но объектов для детей больше надо строить. И места отдыха нужны — ведь все водоёмы не пригодны для купания. Хоть и строит город детские сады, но пока проблема с яслями остаётся. Все проблемы разом решить невозможно, но тем не менее бюджет города уже вырос до 21 млрд рублей, очень многое делается».

«Без любви ничего не получится»

Ни одного дня Римма Ильина не была бы директором санатория «Ленёвка», если бы не муж Сергей. Она признаётся, что его поддержка, доброта и любовь — это главное, что она чувствовала и 28 лет назад перед решением возглавить санаторий, и сегодня. Они вместе уже 43 года.

«Без любви ничего не делается. Мы друг другу очень доверяем. Просто нам повезло встретиться. Мой муж правильно воспитан своими родителями, и их отношения стали для меня примером. Он всё делает своими руками, нашему саду 37 лет, и все постройки там — его. У нас замечательные двое сыновей, и внуки».

У Риммы Ильиной двое внуков — 16-летний Женя и 11-летняя Настя. Оба очень любят бабушкины блины и сырники по утрам. Оба занимаются в цирке «Аншлаг». Настя уже знакома многим тагильчанам — несколько лет назад она получила спецприз жюри и приз зрительских симпатий Международного молодёжного фестиваля-конкурса циркового искусства в цирке Никулина в Москве. А после покорила жюри проекта «Синяя птица» со сложнейшим номером на ремнях. Женя тоже занимается в «Аншлаге». Недавно за успехи коллектива их отправили на конкурс в Сочи, где ребята взяли две золотые награды. Римма Ильина гордится не только успехами внуков, но и всем Тагилом, который растит сильных талантливых ребят, прославляющих свой родной город далеко за его пределами.

Помимо семьи Римма Ильина черпает вдохновение в ярких и сильных женщинах, которые в разное время повлияли на неё саму — первая учительница Александра Сергеевна Примак, первый директор «Ленёвки» Екатерина Васильевна Красоткина, директор гостиницы «Тагил» Галина Холодилова, эск-министр торговли, питания и услуг Вера Соловьёва. Женщина-руководитель или женщина-политик, по мнению Ильиной, привносит в любой процесс своё особое внимание к мелочам.