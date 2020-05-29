«Если вас нет в онлайне — вас не существует». Уральских предпринимателей на несколько дней погрузят в мир интернет-маркетинга

В июне уральские предприниматели смогут принять участие в онлайн-тренинге на самую актуальную в нынешних «коронавирусных» обстоятельствах бизнес-тему — интернет-маркетинг.

Целых три потока тренинга по три дня каждый. 16 академических часов. Участие бесплатное. На площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства своими наработками поделятся ведущие специалисты студии продвижения PROMONT.

Карантин и ограничительные меры изменили малый и средний бизнес навсегда, и интернет-торговля, которая стала чуть ли не единственным шансом на выживание, тоже меняется. Специалисты по продвижению готовы на тренинге представить выжимку знаний — от создания страницы в соцсетях и познания своей аудитории до фундаментальных технологий и самых эффективных инструментов онлайн-рекламы.

«Все вокруг последние пару месяцев буквально кричат, что важные компетенции сегодня — это умение учиться, получать знания о новых инструментах и технологиях продвижения в мировой паутине. И действительно, сейчас столько разных предложений — хоть круглыми сутками учись! Но тут ещё важно понимать, что обычно предприниматель — человек с ограниченным количеством времени, у него нет возможности вникать во все нюансы технологий рекламы в медиа. С другой стороны, сегодняшний предприниматель должен понимать основные пути продвижения его бизнеса, тем более что рынок интернет-продвижения меняется каждый день, нужно быть в курсе трендов, потребностей потенциальной и реальной целевой аудитории, важно знать особенности каждого медиа. Поэтому в этом небольшом курсе мы собрали всё самое важное, о чём следует знать предпринимателю сегодня, чтобы выгодно представить свой продукт», — говорит руководитель отдела рекламы и продвижения агентства новостей «Между строк» Елена Полюгова.

Первый поток стартует уже 8 июня. Зарегистрироваться нужно вот здесь. Активные ссылки на тренинг будут доступны в дни проведения обучения.

«“Сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка работает на тебя”. Эту фразу частенько и к бизнесу применяют. Мол, нужно правильно подать свой продукт, свои услуги, а потом уже за них можно просить любые деньги! Но сегодня это не работает. Нужно ежедневно работать с популяризацией, продвижением бизнеса: конкурентов много, потребитель избалован, требуется много сил и хитростей, чтобы убедить его сделать выбор в пользу именно вашей компании. Всё меняется, нужно меняться самому и быть очень гибким», — резюмирует Елена Полюгова.

Любые вопросы по тренингу можно отправлять на почту: webinar@promont.studio.

