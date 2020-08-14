«Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать». Лукашенко прокомментировал протесты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа на совещании с членами Совбеза прокомментировал протесты, которые идут в республике уже пять дней. Он также обратился к народу с призывом успокоиться.

«Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает. Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — обозначил Лукашенко текущее положение дел (цитата по «Белта»).

Также он высказал уверенность, что митингами и протестами руководят некие силы из-за границы.

«Мы сегодня уже абсолютно чётко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — сказал он.

Лукашенко обратился к министру внутренних дел с просьбой не избивать граждан Беларуси.

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы всё-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определённый тормоз. Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком, тот же омоновец 20-летний — чей-то ребёнок, рядом живём уже второй год… И когда подло, это вот не по-мужски, заезжают со спины и бьют этих ребят-милиционеров… И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид», — заявил президент, добавив, что силовики «вышли, чтобы защитить граждан, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ».

Напомним, 13 августа глава МВД Беларуси Юрий Караев извинился «за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу».

Начиная с 9 августа милиция Беларуси жёстко разгоняет протестные акции, начавшиеся после выборов президента: силовики применяют дубинки, водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По данным МВД, за время протестов задержаны 6700 человек, по данным Минздрава, не менее 250 человек попали в больницы. Многие из задержанных жалуются на жестокие избиения правоохранителями в отделах полиции и тюрьмах, а также на нечеловеческие условия содержания.