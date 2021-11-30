«Если ты народный избранник, то приоритеты нужно расставлять в пользу народа». 20 из 27 депутатов Нижнего Тагила не пришли на заседание гордумы

Сегодня в Нижнем Тагиле было сорвано внеочередное заседание городской думы из-за неявки депутатов. Народные избранники должны были принять изменения в связи с положением Счётной палаты. Нововведения связаны с изменениями в федеральном законодательстве, но из-за неявки нардепутатов решение этого вопроса пришлось отложить.

Чтобы заседание состоялось, для кворума необходимо присутствие не менее 18 человек. Но на заседание явилось лишь 7 депутатов из 27 — это Мария Лисина, Владимир Антонов, Игорь Макаров, Олег Перминов, Владислав Потанин, Николай Атаманкин и вице-спикер Игорь Базилевич.

«Наверное, у каждого депутата, который сегодня отсутствовал, есть свои причины, я не могу за них сказать. Но с другой стороны, если ты народный избранник, то приоритеты нужно расставлять в пользу народа, и значит, надо участвовать в заседаниях думы», — прокомментировал АН «Между строк» председатель комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов.

Отсутствующие парламентарии города сослались на то, что заседание было внеочередным и у некоторых в это время были запланированы рабочие поездки.

«Одна дорога занимает четыре часа, поэтому я заранее предупредил, что во внеочередных заседаниях думы не смогу участвовать. Вы знаете, что я работаю в другом городе, поэтому не всегда могу присутствовать. К тому же, согласно порядку проведения, мне должно приходить приглашение, но его тоже не было», — отметил депутат городской думы, GR-менеджер Первоуральского новотрубного завода Андрей Палатов.

Напомним, что двух тагильских депутатов не бывает на комиссиях и заседаниях гордумы в течение всего года. Это депутат от ЛДПР житель Екатеринбурга Кирилл Романов и экс-спикер гордумы Алексей Пырин, который в 2019 году переехал в Новокузнецк. Формально Пырин остаётся членом тагильской думы, поскольку заявления о сложении полномочий не подавал.