«Если пропавший будет лежать в высокой траве либо в канаве, необученный поисковик может его не заметить». Члены поискового отряда «ЛизаАлерт» провели в Нижнем Тагиле лекцию для новичков 

Во время поисков пропавшего человека необученный доброволец способен допустить много ошибок, которые могут стоить жизни пострадавшему. Например, если человек лежит в высокой траве или канаве, поисковик-новичок может пройти мимо, не заметив тела. Чтобы избежать подобных ситуаций, опытные члены отряда «ЛизаАлерт» регулярно проводят лекции и практические занятия, на которых обмениваются опытом, знакомят новобранцев с методиками и тонкостями поиска в городе и в лесу, обучают навыкам первой медицинской помощи и работе с поисковым оборудованием. Одна из таких встреч прошла 27 ноября в Городском дворце молодёжи.

У поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» существуют определённые методики поиска: как правильно работать «на отклик» в лесу, как «прочёсывать квадрат», а также другие тонкости, отработанные годами.

«На обучении инструкторы рассказывают, что территория поиска делится на квадраты для постановки задач и качественной работы. Эта методика позволяет охватить всю площадь и не оставить непроверенную местность. Если пропавший будет лежать в высокой траве либо в канаве, то опытный поисковик обязательно заглянет и осмотрит эти сложные места, а необученный доброволец может не обратить внимание и не заметить», — говорит координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олеся Чернышева.

«Нас нередко спрашивают, как попасть в отряд, что такое поиск, к чему быть готовым, что с собой брать. Об этом мы рассказываем на обучающих мероприятиях. Люди узнают о тонкостях нашей работы, задают вопросы и в итоге понимают, зачем и для чего существует отряд, как проходит поиск, сколько для этого надо сил и времени. После этого для себя принимают решение, готовы ли они в этом участвовать. Добровольцы и дальше проходят обучение, в том числе на практических занятиях, это придаёт им уверенности, потому что они приобретают опыт», — поясняет девушка.

Несмотря на то, что отряду «ЛизаАлерт» уже несколько лет и он достаточно известен в России и Свердловской области, добровольцев-поисковиков всё равно не хватает.

«К сожалению, люди пропадают каждый день, на их поиски нужно определённое количество людей, но поисковиков иногда не хватает. Бывает, на обучение приходит 70 человек, но побывав на одном или двух поисковых мероприятиях, люди понимают, что это тяжело физически и морально. Например, люди готовы помогать, но боятся найти погибшего. Чтобы пополнять отряд, мы регулярно проводим обучающие лекции и практические занятия. Основная часть волонтёров нашего отряда находится в Екатеринбурге, поэтому особенно бы хотелось, чтобы новые поисковики появлялись не только в Екатеринбурге. Допустим, чтобы доехать до Серова, потребуется огромное количество времени. Если в других городах у нас будут свои координаторы и волонтёры, получится быстрее реагировать на заявки», — считает Олеся.

18-летняя Дарья Чиглинцева несколько лет ждала совершеннолетия, чтобы вступить в поисковый отряд и стать волонтёром. Её папа состоит в тагильском поисковом отряде «Скорпион», поэтому девушка не понаслышке знает о буднях спасателей. Она хочет стать инфоргом (информационным координатором), чтобы во время поисков обзванивать родственников и друзей пропавшего.

«Для того чтобы вступить в отряд, я ждала совершеннолетия. Цель, которая у меня родилась три года назад, наконец-то осуществляется. Я впервые на лекции, непосредственно в поисках ещё не участвовала. Мой папа — доброволец в поисковом отряде “Скорпион”, он мне рассказывал, как проходят поиски пропавших людей. На эту лекцию я пришла, чтобы побольше узнать о поисково-спасательном отряде “ЛизаАлерт”. Я хочу и в дальнейшем посещать обучение, чтобы скорее стать добровольцем и помогать людям», — рассказала Дарья.

На лекции собрались не только тагильчане, но и жители других городов Свердловской области. Руководитель отделения «Рысь» поискового отряда «Ратник» Александр Чусов приехал на лекцию из Новоасбеста. Он вместе со студентами ездит в экспедиции по поиску без вести пропавших во время Великой Отечественной войны солдат. Теперь Александр планирует обучать своих подопечных поискам живых людей.

«Я пришёл на лекцию, чтобы привлечь детей в поисковое движение. Я занимаюсь патриотическим движением, вовлекаю детей во все патриотические мероприятия, развиваю в них патриотизм и желание помогать другим. Для студентов это прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми, другой территорией. С некоторыми ребятами мы уже проехали половину России, когда ездили в экспедицию “Вахта памяти”. На подобных лекциях мы впервые, поиском людей, который пропали в наше время, ещё не занимались», — говорит Александр Чусов.

В октябре этого года в отряд «ЛизаАлерт» поступило 86 заявок на поиск пропавших людей по всей Свердловской области. Из них найдены живыми — 71, погибшими — 4. Поиски тех, кто до сих пор не найден, продолжаются.