«Если не трепаться и телевизор не смотреть, в день могу два коврика связать». 93-летняя бабушка из Нижнего Тагила создаёт радужные ковры из ненужных вещей

Галина Наговицына из Нижнего Тагила в свои 93 года вяжет красивые ковры из старых вещей, которые могли бы оказаться на свалке. Так новую жизнь обретают джинсы, футболки, кофты из гардероба пенсионерки и её знакомых. Вязанием она увлекается около 80 лет.

Галина Ивановна научилась вязать ещё в 1940-х годах. Во время войны к рукоделию приучала мама: из старых ремней и ненужных вещей Галя мастерила накидки на кровать и подушки, плела ковры на пол.

Но однажды Галина Ивановна надолго перестала заниматься «крючкотворчеством» из-за дефицита материалов. Вернулась к хобби только в 1960-х годах, когда устроилась на предприятие по производству одежды. Там она отработала 20 лет в заготовительном цехе.

«В мастерской было много отходов от кроя. Эти отходы выбрасывали, а кто хотел — брал. Ну я и брала. Мелко резала, сшивала и делала такие штуки [ковры]. А сколько связала, счёту в голове нет. Наверное, больше миллиона», — делится Галина Наговицына.

Когда производство разорилось, Галина Ивановна устроилась в Горэнерго и там проработала ещё 13 лет. После выхода на пенсию она больше не выпускала крючки из рук.

«Если сидеть, не трепаться, телевизор не смотреть, то в день могу два коврика связать», — говорит мастерица.

Помимо этого, она вяжет береты и накидки на торшер. По словам Галины Ивановны, с шерстью ей работать сложно, она предпочитает более грубые материалы. Цветовую гамму мастерица заранее не составляет, нитки подбирает прямо в процессе работы.

«На какой цвет глаз посмотрит, тот и возьму. Единственное, если цвет был тёмный, следующий цвет должен быть светлым. После светлого беру опять потемнее ткань», — делится бабушка.

Во время вязания Галина Ивановна поёт народные песни и читает любимые стихотворения. Поэзия — ещё одна её любовь. Дома у рукодельницы есть свой толстый сборник стихотворений. Особенно бабушке нравятся стихи про войну: «Алёша», «Журавли», «До свидания, мальчики». Почти все произведения она знает наизусть.

Раньше Галина Ивановна все коврики отдавала людям даром. Потом её соседка и подруга Светлана Ермоленко предложила продавать изделия через интернет.

«Галину Ивановну я знаю с самого детства, она моя соседка, она дружила хорошо с моей бабушкой, которой в живых нет. Сейчас я считаю её своей бабушкой. Она мне всё время дарила эти коврики — и большие, и маленькие. Мне они понравились, и я подумала: может, они ещё и другим людям понравятся. Тогда я предложила бабушке их продавать», — рассказала соседка Галины Ивановны Светлана.

Светлана продаёт ковры Галины Ивановны через Instagram. По словам соседки, за две недели коврики заказали шесть человек. Цена у них доступная: маленькое изделие стоит 100 рублей, большое — 150 рублей. Но Галина Ивановна считает, что это дорого, на цене настояла Светлана.