«Если не будешь обучаться новому каждые 3–5 месяцев, то рискуешь отстать от других». Тагильские айтишники рассказали старшеклассникам о том, как добиться успеха в сфере информационных технологий

Сегодня в Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» ученики школы № 81 провели встречу «Тагил в лицах» с представителями сферы IT в рамках проекта по развитию детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». Ребята задавали волнующие их вопросы, в том числе как войти в IT-индустрию, как добиться там успеха и что делать, если искусственный интеллект заменит людей.

В качестве спикеров выступили директор IT-компании «Студия Батюкова» Евгений Батюков, генеральный директор IT-компании Quarta Center Елена Коблова и руководитель проектов цифровой трансформации ЕВРАЗа Антон Мельников.

«Сегодня в металлургии очень важную роль играет IT. В процессе добычи ресурсов под землёй, в работе на карьерах и на заводах не обойтись без информационных технологий», — рассказывает Антон Мельников.

На вопрос ребят, как войти в сферу информационных технологий, все приглашённые гости ответили, что необходимо начинать изучать IT уже со школьной скамьи и постоянно повышать уровень знаний, не стоять на месте, потому что рынок требует хорошо обученных специалистов, которые готовы быстро решать поставленные задачи.

«Наша компания старается развивать студенчество в Нижнем Тагиле. Мы подготавливаем обучающие программы для учеников в сфере IT. Потому что если ты не будешь обучаться новому в информационных технологиях каждые 3–5 месяцев, то рискуешь отстать от других. Отставание очень пагубно сказывается на нашем образовании. К сожалению, программы не могут так быстро меняться. Поэтому вы должны самостоятельно искать источники, чтобы знать больше», — считает Евгений Батюков.

Также гости рассказали, как попали в сферу IT. Оказалось, что никто из них не учился на IT-специалиста в вузе, а начал изучать языки программирования из любопытства и позже удачно реализовал опыт в работе с новыми технологиями.

«Моя карьера началась с новой программы в ЕВРАЗе. Заканчивала УПИ, на госэкзамен к нам приехала московская группа и отобрала нескольких ребят для работы в проекте SAP ERP НТМК. Так я стала ассистентом», — рассказывает Елена Коблова.

Также спикеры отметили, что одно из главных качеств IT-специалиста — умение общаться. Без правильной коммуникации с заказчиком невозможно сделать хороший продукт.

На вопрос старшеклассников, что делать, если людей заменит искусственный интеллект, Антон Мельников ответил, что пока нейросеть не умеет мыслить логически, как это делает человек, а только выдаёт грубый ответ на задачу.

«Не нужно бояться искусственного интеллекта, он нас не заменит. А когда наступит время машин, то программисты будут теми последними людьми, которых смогут заменить нейросети», — делится Евгений Батюков.