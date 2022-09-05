«Если бы мы воровали, то делали бы это не днём». В Нижнем Тагиле обсуждают видео, на котором пара погрузила в личный автомобиль тротуарную плитку, предназначенную для ремонта Ленинградского проспекта 

Накануне, 4 сентября, в паблике «Типичный тагильчанин» появился пост с видеозаписью, на которой семейная пара складывала приготовленную для укладки на Ленинградском проспекте тротуарную плитку в свой легковой автомобиль. Неравнодушные граждане зафиксировали происходящее на видео и распространили по нескольким пабликам Нижнего Тагила.

В комментариях к посту жители города высказывали негодование и пытались призвать неопознанных мужчину и женщину к ответственности.

«Средь бела дня, ни стыда ни совести!» — пишет Ирина.

«Вот так и делай на Вагонке ремонт… Только отвернулся, а уже стырили», — комментирует Евгения.

«Ничто так не укрепляет семейную жизнь, как совместно украденный фундамент», — пишет пользователь с именем Чи Хуа.

Позже в комментариях объявился мужчина по имени Максим, который опознал себя на видео. По его словам, он работает на этом объекте и ему разрешили забрать плитку с дефектами. В беседе с журналистом АН «Между строк» он ещё раз подтвердил свою версию и заявил, что готов написать заявление в полицию на тех, кто распространяет про него ложные сведения.

«Если бы мы воровали, то делали бы это явно не днём!» — поясняет Максим.

Директор компании-генподрядчика объекта ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов заявил АН «Между строк», что ему неизвестно о том, что кто-то должен был забрать плитку.

«Мы увидели видео в соцсетях и ужаснулись. Мы в шоке от того, как ведут себя жители или гости нашего города. Пока мы не знаем, кто это. Мы написали заявление в полицию и подсчитываем сейчас сумму ущерба. Плитку грузили в легковую машину. Плитка, которая там лежала, принадлежит одному из наших подрядчиков. И подрядчики дали предварительную информацию, что они не понимают, как это могло произойти», — говорит Гаджи Абдулов.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», в отделе полиции № 17 организована проверка по данному факту для выяснения обстоятельств.

На момент публикации мужчина с видеозаписи не предоставил свой комментарий.