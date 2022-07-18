«Если интереса к делу у человека нет, то его и не заставить, а когда интерес есть, то он сам старается научиться большему». Руководитель компании по бухучёту и финансовому аудиту — о том, как важно в жизни найти любимое дело

Не каждый предприниматель, особенно начинающий, может позволить себе иметь в штате бухгалтера. Всё чаще бизнесмены прибегают к услугам компаний, которые предоставляют бизнесу бухгалтерские услуги, налоговое консультирование и кадровое сопровождение. ООО «Бизнес-Партнёр» в Нижнем Тагиле существует уже 13 лет. Основателем и бессменным руководителем компании является уроженка Богдановича Ольга Алмосова, бухгалтер в четвёртом поколении.

«Я вообще мечтала стать журналистом. В старших классах уже решила, что буду поступать в УрГУ в Екатеринбурге на журфак. А потом в школе у нас началось профориентирование, девочкам предложили тогда на выбор три специальности: воспитатель, секретарь и бухгалтер. Я выбрала бухучёт. Думала, когда-нибудь пригодится, даже дома в порядке финансы содержать. Мне тогда было 16 лет. И когда заканчивала 11 класс, уже точно знала, что буду бухгалтером. Тем более у меня тогда тётка родная, мамина сестра, работала главным бухгалтером на Севере и зарабатывала большие деньги. Вот так всё и началось», — вспоминает Ольга.

Её родители держали своё кафе в Богдановиче и девушка помогала им вести бухгалтерию, составляла калькуляцию блюд. К сожалению, поступить в екатеринбургский УПИ Ольге не удалось, не хватило баллов. Тогда на семейном совете было принято решение подать документы в местное училище.

«Училище я закончила с отличием, и когда ещё училась, подала документы в московский колледж “Тантал” на заочное обучение. Продолжала учиться бухучёту, проходила практику, удалось даже на практике и денег заработать. Тогда, в 90-е, это было редкостью. У нас заболел бухгалтер, а я как раз у неё пару недель стажировалась. Тогда как раз персональные компьютеры стали появляться, а бухгалтеры в возрасте с ПК в то время были не очень знакомы, а мы, молодёжь, уже в теме. В общем, мы с ней сидели вместе, я помогала, поскольку компьютер знала получше. В итоге она легла в больницу, а мне сказали: давай, садись, ты там всё знаешь. Я помню, тогда мне выписали премию, и я почувствовала себя полноправным бухгалтером», — говорит бизнес-леди.

После окончания колледжа Ольга вышла замуж и в конце 90-х они с мужем переехали в Нижний Тагил. Здесь она устроилась работать в воинскую часть на Вые, начисляла денежное довольствие военнослужащим. Потом декрет. После выхода на работу попросила командира части дать ей более ответственную должность. Руководство пошло навстречу и Ольге доверили работать с военными складами. Женщина решила, что необходимо повышать квалификацию, и поступила в московскую Академию труда и социальных отношений. Потом ей поступило предложение перейти в частную компанию и Ольга согласилась.

«Однажды с тётей разбирали нашу родословную и оказалось, что я бухгалтер в четвёртом поколении. Моя тётя — бухгалтер, бабушка наша была счетоводом в послевоенные годы, дед Иван Протасович Махнёв был счетоводом в революционно-военные годы у председателя колхоза. И мы тогда поняли, что у нас это в крови», — признаётся Ольга.

Полученный опыт и знания помогли компании, где работала Ольга, уменьшить налоговые выплаты и в целом оптимизировать работу бухгалтерии.

«Аудитор компании, где я была главным бухгалтером, спросила, есть ли у меня желание работать аудитором и вообще поработать на себя. Я тогда ответила, что да, я бы ушла в аудиторскую компанию, поработала бы там, набралась опыта, а потом создала что-то подобное. В конце нулевых у нас стало плохо с работой, задерживали зарплату и я создала свою компанию. У меня был в подчинении один бухгалтер. Начали через рекламу привлекать клиентов. Сначала мы были фрилансерами, работали удалённо, но люди хотели живое общение, зрительный контакт. У нас появлялись клиенты с абсолютно разными направлениями, мы брали тогда всех, не понимая, что это не совсем правильно», — рассказывает предпринимательница.

По мнению Ольги, привлекая бухгалтеров и кадровиков через аутсорсинг, предприятия значительно экономят за счёт аренды офиса, на программных продуктах, на оплате страховых взносов и налогов.

«Многие руководители стали сталкиваться с такой проблемой, что бухгалтер что-то натворила и написала заявление на увольнение. Доказать, что она причинила какой-то ущерб предприятию очень тяжело. А такие компании, как моя, несут ответственность по Гражданскому кодексу, если что-то где-то пошло не так», — поясняет Ольга.

Мечта бизнес-леди на ближайшее время — расширить клиентскую базу до областного уровня. По словам Ольги, у «Бизнес-Парнёра» есть клиенты даже из Екатеринбурга, но всегда хочется большего. Одной из главных проблем в своей сфере Алмосова считает низкую квалификацию коллег.

«Хороших бухгалтеров найти очень трудно. Тех, кто дальновидные, которые следят за изменениями в законодательстве, соблюдают его. Таких процентов 30 всего. Я думала, как решить эту проблему и нашла решение. Стала ходить на дни открытых дверей в вузы, когда работодатели приглашают выпускников на работу. Вот и я приглашаю студентов на практику — из УПИ, НТГМК, НТЭКа. Девочка сейчас у меня уже больше месяца работает, а она только 29 июня получила диплом. Я общаюсь с будущими выпускниками, оставляю им свои координаты. Специалистов нужно самим выращивать. Как я сама когда-то росла в профессиональном плане. Если интереса к делу у человека нет, то его и не заставить, а когда интерес есть, то он сам старается научиться большему», — считает Ольга.

По мнению предпринимательницы, после ухода западных компаний на рынок всё больше выходят отечественные фирмы, которым необходимы услуги профессиональных бухгалтеров.

«Чтобы нам быть лучшими в своём деле, мы решили углубиться в строительный бизнес. Не каждая контора умеет работать с бюджетными средствами. Есть предприятия, которые работают по заказам Минобороны, это отдельная история, это очень тяжело. Но мы работаем, соблюдая все нормы и выдержки, пишем отчёты, изучаем законодательство», — рассказывает женщина.

Помимо предпринимательской деятельности Ольга проводит различные семинары для бухгалтеров.

«Я слежу за всеми законопроектами, знаю, что в конце года, как из рога изобилия сыплются изменения в законодательстве. У меня заключен контракт с екатеринбургским учебным центром “Новатор”, который тесно сотрудничает со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. И они меня как спикера отправляют по маленьким городам на семинары к руководителям и бухгалтерам. Я не ставлю деньги в приоритет, не меркантильна. Если узнала какую-то профильную информацию, то зачем её в себе держать, считаю, что необходимо поделиться ею с коллегами. Не все бухгалтеры имеют возможность следить за изменениями в законодательстве, не каждому предприятию хватает средств на покупку лицензионной правовой системы для бухгалтера, который вынужден искать ответы на вопросы в интернете. Я своим подчинённым всегда говорю, что не нужно смотреть, что пишут в интернете, а нужно смотреть только в законы, там всё написано и разъяснено», — утверждает Ольга.

Вообще со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства у бизнес-леди сложились очень конструктивные отношения.

«Недавно у нас был клиент, предпринимательница. В декабре зарегистрировалась и начала открывать магазин розничной торговли, понимала, что на оборудование нужны денежные средства. Мы начали изыскивать различные способы, рассматривать кредитные предложения банков. Я предложила обратиться в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, где проконсультируют и всё расскажут. Она поручила заняться этим вопросом мне. Я зашла на их сайт, оставила заявку, мне перезвонила менеджер. Продуктов много, вопросов много, начала читать, изучать предложения по кредитованию и финансовой помощи. С менеджером проговорили, разобрали, она помогла мне заполнить заявку, ответила на все вопросы. Работа фонда мне вообще нравится. Для начинающих предпринимателей – очень хороший вариант помощи», — говорит Ольга.

Сейчас в штате ООО «Бизнес-Партнёр» пять бухгалтеров, компания обслуживает около 50 организаций. Ольга говорит, что создавала компанию, чтобы потом передать дело своим детям.

«Создавала на года, долго работала на своё имя, сейчас оно работает на меня», — заключает Ольга Алмосова.

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