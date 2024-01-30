Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а вор

Прокуратура Пригородного района направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который украл из сумки своего приятеля 20 тысяч рублей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, в первых числах ноября 2023 года обвиняемый проживал несколько дней в бане, являющейся временным жильём, своего хорошего знакомого. Там же у последнего хранились личные вещи и деньги. Постоялец решил поискать сигареты в сумке у друга и обнаружил в ней 20 тысяч рублей, которые взял себе и уехал в неизвестном направлении.

Когда потерпевший обнаружил пропажу денег, то понял, что похитить их мог только товарищ. Он попытался найти его сам и вернуть свои деньги, но, не добившись успеха, решил обратиться в полицию.

Когда друга поймали, денег у него не было, он их уже потратил на личные нужды. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину.