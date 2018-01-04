Эскимосский иглу, тагильские подносы и «бублики». Чем порадовал горожан новогодний Тагил

Когда все салаты подъедены и все запасы шампанского опустошены, самое время выбраться на улицу. Для многих стало приятным сюрпризом, что в этом году сразу две новогодние площадки организованы в центре города: традиционная — на Театральной площади, вторая — перед КДК «Современник». Она, по признанию некоторых горожан, оказалась более интересной.

Главным аксессуаром этого Нового года в Нижнем Тагиле стали резиновые «бублики». Несмотря на то, что в канун Нового года много критики обрушилось в адрес администрации города из-за платной горки, все дни праздника «королевская» горка пользуется бешеной популярностью. Возле неё, как и в день открытия городка, большие очереди. Ожидающие своего часа негодуют, но вернуть деньги никто не просит.

«За двоих детей я отдала 500 рублей и уже 7 минут жду, когда они скатятся, — возмущается мама двоих детей Светлана. — Городок получился красивый, претензий нет, но эта горка просто жуть. Это ведь главная радость для детей, а им приходится стоять в очереди вместо того, чтобы кататься».

«Я бы такую горку сюда не ставил, она довольно опасная: никто не регулирует скорость движения. Вообще меня, как тагильчанина, не радует новогодний городок последние лет пять. При Носове ёлку перенесли к библиотеке от драмтеатра, а это же была многолетняя традиция. А почему перестали делать горки на спуске к фонтану? Мои сыновья, когда были маленькие, очень любили там кататься», — ностальгирует пенсионер Владимир Борисов.

Ещё одним новшеством новогоднего городка стало перемещение ледяных скульптур к Театральному скверу (раньше они размещались на самой площади), благодаря чему на площади появилось больше места для гуляющих. Украсили городок новые гирлянды и светящиеся фигуры. Празднующие горожане выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться со светящимися подарками или каретой Золушки.

«В городе чувствуется новогоднее настроение: много огней, красиво мерцают деревья в сквере за театром драмы, — говорит тагильчанка Екатерина. — Из минусов разве что большая платная горка, на ней мы решили не кататься. Зачем платить деньги, если хватает маленьких безопасных горок».

Тагильчане обратили внимание на то, что главную городскую площадь оперативно убирают от мусора. И что возле аттракционов появились таблички с правилами безопасности.

Ещё одно ноу-хау новогоднего торжества — площадка возле КДК «Современник». Многим она понравилась дальше больше, ведь здесь есть всё: и горка с тремя склонами, и светящиеся фигуры, и карусели, и ледяной иглу, совсем как у настоящих эскимосов, и деревянные киоски с сувенирами и угощениями.

В десяти домиках-киосках, размещённых на площади на европейский манер, можно купить сувениры, детские игрушки, хлеб, горячий чай и кофе. В одном из киосков идёт бойкая торговля ледянками — по 150-200 рублей за штуку.

В четырёх домиках можно приобрести работы тагильских мастеров и художников. Мастерицы по лаковой росписи подносов Ольга Матукова и Надежда Шабалина переполнены праздничным настроением, хотя им и приходится работать, пока все отдыхают. По словам художниц, торговля идёт хорошо — тагильчане не жалеют денег на подарки. В основном люди покупают небольшие сувениры, но было несколько покупателей подносов — в подарок гостям и родственникам, приехавшим из других городов.

«Настроение отличное: и поработать успели, и сами погуляли. Здорово, что ледовый город появился у "Современника" и что нам, мастерам, есть где показать своё творчество. Надеемся, это станет ежегодной традицией», — говорят художницы.

Если вы ещё не выбирались из дома, обязательно сделайте это в ближайшее время. Соцсети ждут ваших селфи на фоне тагильских новогодних огней.