Ещё в одной свердловской больнице готовят дополнительные койки под коронавирусных пациентов

Очередную уральскую больницу перепрофилировали под больных коронавирусом — по приказу Минздрава Свердловской области в Богдановичской центральной районной больнице выделят 50 коек для заражённых коронавирусной инфекцией, пишет Znak.com.

Места должны быть переведены в новый статус в течение двух дней. На данный момент в Свердловской области для короновирусных пациентов готово 7401 место, из них 1014 — реанимационные.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что по приказу Мобластного Минздрава в больницах региона в течение ближайшего времени должно быть перепрофилировано 1757 коек для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

В Екатеринбурге койки и оборудование для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовили четыре медучреждения: госпиталь для ветеранов войн (658 коек, из них 105 реанимационных), психиатрическая больница № 7 (100 коек), областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» (170 коек), областная специализированная больница медицинской реабилитации «Липовка» (100 коек). Также к принятию пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию готовились в шести больницах Свердловской области: городской больнице Асбеста (88 коек, из них 25 реанимационных), Карпинской центральной городской больнице (116 коек, в том числе 10 реанимационных), Серовской городской больнице (255 коек, из них 22 реанимационные), Артинской центральной районной больнице (50 коек, 6 реанимационных), Ревдинской городской больнице (150 коек, из них 6 реанимационных), Белоярской центральной районной больнице (70 коек, из них 3 реанимационные).

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 31 974 заражённых и 617 умерших от коронавируса.