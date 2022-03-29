«Ещё более заразный и неизученный». До России добрался новый штамм COVID-19

Несмотря на спад заболеваемости COVID-19 в России, многие регионы не спешат отменять коронавирусные ограничения. На смену «омикрону» пришёл ещё более заразный и менее изученный вариант ВА.2, который прозвали «стелс-омикроном». По данным различных СМИ, в России выявили около 44 случаев заражения. Больше всего было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, а также в Башкирии.
Накануне первые случаи «стелс-омикрона» выявили на Алтае.
Вспышка нового подштамма коронавируса началась в Китае. Из-за роста числа заражений коронавирусом власти Шанхая 28 марта приняли решение закрыть город, а население обязали соблюдать строгий карантин, сообщает РБК.
«Имея более высокую контагиозность, подвариант “омикрона” BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом. Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. Власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант “омикрона” BA.2», — передаёт ТАСС слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Симптомы заражения «стелс-омикроном» похожи на кишечное отравление, считают инфекционисты. Дело в том, что этот вирус гораздо активнее, чем все предыдущие штаммы, размножается в желудке.
«При “стелс-омикроне” вернулись симптомы потери обоняния, более выражены боли в горле, осиплость голоса и головная боль с желудочно-кишечными расстройствами. Катастрофы и паники по “стелс-омикрону” я не вижу. Во всяком случае для нашей страны. Потому что с нашим отношением к эпидбезопасности мы уже переболели коронавирусом несколько волн и имеем определённый иммунитет», — рассказал ВЕСТИ.RU врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук рассказал Lenta.ru, что, по его мнению, коронавирус никуда не уйдёт из человеческой популяции.
«Появление новых вариантов коронавируса только подтверждает тот факт, что он уже никогда не уйдёт из нашей популяции. Однако эпидемиологи видят два радикальных сценария дальнейшего влияния этого вируса на нашу жизнь. Первый — оптимистичный, при котором COVID-19 становится обычным сезонным респираторным вирусом. Второй — пессимистичный: новый штамм вируса перезапускает пандемию. Я и многие пока ещё считаем, что ситуация будет развиваться ближе к первому сценарию», — сказал Барчук.