«Ещё более заразный и неизученный». До России добрался новый штамм COVID-19

Несмотря на спад заболеваемости COVID-19 в России, многие регионы не спешат отменять коронавирусные ограничения. На смену «омикрону» пришёл ещё более заразный и менее изученный вариант ВА.2, который прозвали «стелс-омикроном». По данным различных СМИ, в России выявили около 44 случаев заражения. Больше всего было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, а также в Башкирии.

Накануне первые случаи «стелс-омикрона» выявили на Алтае.

Вспышка нового подштамма коронавируса началась в Китае. Из-за роста числа заражений коронавирусом власти Шанхая 28 марта приняли решение закрыть город, а население обязали соблюдать строгий карантин, сообщает РБК.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант “омикрона” BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом. Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. Власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант “омикрона” BA.2», — передаёт ТАСС слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Симптомы заражения «стелс-омикроном» похожи на кишечное отравление, считают инфекционисты. Дело в том, что этот вирус гораздо активнее, чем все предыдущие штаммы, размножается в желудке.

«При “стелс-омикроне” вернулись симптомы потери обоняния, более выражены боли в горле, осиплость голоса и головная боль с желудочно-кишечными расстройствами. Катастрофы и паники по “стелс-омикрону” я не вижу. Во всяком случае для нашей страны. Потому что с нашим отношением к эпидбезопасности мы уже переболели коронавирусом несколько волн и имеем определённый иммунитет», — рассказал ВЕСТИ.RU врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Эпидемиолог, директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук рассказал Lenta.ru, что, по его мнению, коронавирус никуда не уйдёт из человеческой популяции.