ЕС не признал президентские выборы в Беларуси и готовит санкции против Александра Лукашенко

Евросоюз не признаёт результаты выборов в Беларуси и введёт санкции против первых лиц республики. Об этом сегодня, 19 августа, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам чрезвычайного саммита глав государств и правительств ЕС по ситуации в Беларуси. Мероприятие проходило в формате видеоконференции. Кроме того, страны — участницы саммита единогласно призвали белорусские власти провести новые выборы. Также ЕС введёт санкции против лиц, которые ответственны за насилие и фальсификации.

Глава Евросовета не исключил, что вновь избранный президент Беларуси Александр Лукашенко может попасть в санкционный список. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС также выделит 53 млн евро помощи белорусскому народу. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз поддерживает мирных демонстрантов в Беларуси и считает, что стране необходим национальный диалог. По её словам, Лукашенко отказался общаться с ней по телефону. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что для разрешения ситуации в Беларуси не должно быть никакого внешнего вмешательства.

ЕС решил ввести персональные санкции против белорусских чиновников, которые «ответственны за насилие и фальсификации». Накануне саммита глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.