Энергетики отключили от электричества за долги более 1400 жителей Нижнего Тагила 

С начала 2022 года специалисты «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» (НТЭСК) отключили электричество за неуплату более 1400 должникам. Как уточнили в ресурсоснабжающей организации, отключение проводится в плановом порядке после уведомления должников.

«Собственникам жилых помещений даётся время для решения вопроса с оплатой. Если в установленный уведомлением срок абонент не принял мер по погашению долга, специалисты НТЭСК совместно с работниками управляющих компаний выезжают по адресу для введения режима ограничения электроснабжения», — пояснили в НТЭСК.

В компании уточняют, что более половины неплательщиков пытаются подключиться к сетям самостоятельно. С начала года повторно от электроснабжения были отключены 800 абонентов. В отношении наиболее злостных нарушителей составлены и переданы в полицию акты.

В 2022 году в правоохранительные органы подано 58 заявлений по фактам самовольного подключения к внутридомовым сетям, 16 нарушителей уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/mstrok.