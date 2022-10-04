Энциклопедия о Нижнем Тагиле победила во всероссийском конкурсе

Детская энциклопедия «Нижний Тагил от А до Я» (6+) Центральной городской библиотеки стала победителем II Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак». Конкурс проводит Российская национальная библиотека (РНБ) и библиотечная ассоциация. Итоги объявили сегодня, 4 октября, в Тамбове. Всего на конкурс поступила 161 заявка из 52 регионов России.

Как сообщили в пресс-службе библиотеки, тагильской детской книге судьи отдали 1-е место в номинации «Справочные издания». Также члены жюри отметили, что энциклопедия сделана с большой любовью и креативом. Издания победителей и лауреатов конкурса появятся в электронной библиотеке РНБ.

«Нижний Тагил от А до Я» издали Центральная библиотека и клуб любителей книги на субсидию из городского бюджета к 300-летию Нижнего Тагила. Общий тираж составил 300 экземпляров. Творческий коллектив авторов проекта уже стал номинантом премии главы города и лауреатом выставки-конкурса «Симбирская книга».

На страницах энциклопедии представлены яркие кадры известных фотографов, а также QR-коды, по которым ребята смогут перейти на электронную страницу энциклопедии. В электронной версии дети смогут посмотреть трехмёрные изображения Нижнетагильского драматического театра и Демидовской дачи, железнодорожного вокзала и цирка. Текст сопровождается панорамными и сферическими снимками, видео и полезными ссылками.