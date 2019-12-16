«Ему передали наркотики»: под Екатеринбургом 15-летний подросток скончался от внезапной остановки сердца

В посёлке Кольцово 12 декабря от внезапной остановки сердца скончался 15-летний подросток, в воскресенье прошли его похороны, со ссылкой на знакомых погибшего и источник в СК пишет Е1.ru.

По данным СК, подросток уснул на скамейке, его разбудили прохожие и привели домой, после этого он умер. Официальной причиной смерти называют внезапную остановку сердца. Однако близкие парня считают, что причина смерти в другом.

«Двое молодых людей передали ему наркотики. И они этого даже не скрывают. Но по каким-то странным обстоятельствам дела на них не завели. Оба живут в Кольцово, совершенно не чувствуют своей вины, спокойно ходят и гуляют, улыбаются», — уверяют знакомые погибшего.

Следственный комитет организовал проверку, но информацию о наркотиках пока не подтверждают.

«Нам учитель рассказывал, он вроде гангрену получил, заражение крови из-за того, что обморозил ноги», — рассказывает ещё один знакомый парня.

В социальных сетях распространяют пост с именами молодых людей, которые якобы дали подростку наркотические вещества.