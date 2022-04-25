Эммануэль Макрон обошёл Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции 

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал 58,55% голосов во втором туре выборов. По данным МВД Франции, Макрон набрал 58,5% голосов, а его соперница, кандидат партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 41,5%, сообщает ТАСС.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени. Явка составила 63,23 процента. Председатель Конституционного суда Франции официально объявит итоги голосования 27 апреля. Президент Франции избирается на пять лет.

Отметим, что в ходе предвыборной кампании среди французов были разногласия. Одни опасались прихода к власти крайне правого политика Ле Пен, другие были недовольны социальной политикой Макрона.