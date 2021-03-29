Эллу Памфилову переизбрали главой ЦИК на 5 лет

Председателем нового созыва Центральной избирательной комиссии переизбрана Элла Памфилова — за её кандидатуру проголосовали 14 из 15 сотрудников ЦИК, пишет Znak.com.

Помимо Памфиловой, на должность председателя Центризбиркома претендовал Александр Курдюмов из ЛДПР.

Перед началом голосования Элла Памфилова сказала, что за последние пять лет, что она возглавляла ЦИК, основной целью Центризбиркома являлась «легитимность выборов».

«Это сложно: малейший шаг, оступился, всё рухнет. Это сложный поступательный процесс, который связан с развитием доверия нашего общества. Легитимность — это не только достоверность подсчёта голосов за кандидата, это допуск/недопуск, это равная доступность в СМИ», — заявила Памфилова.

Член ЦИК Николай Булаев, выслушав Памфилову, заявил, что «авторитет, которым она обладает у президента и председателя правительства, непререкаем». В связи с чем другой член ЦИК Николай Левичев предложил Александру Курдюмову из ЛДПР снять свою кандидатуру и взять самоотвод. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в этот момент присутствовал в зале ЦИК, заявил, что процесс выбора председателя избиркома — «не демократия, а авантюризм». Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что поддерживает выдвижение Курдюмова, а Жириновскому порекомендовала «приложиться» к шампанскому, которое было приготовлено для гостей.

Центризбирком состоит из 15 членов с правом решающего голоса: Госдума, Совет федерации и президент назначают по пять членов комиссии. Президент обычно назначает членов комиссии последним. 17 февраля Госдума и Совфед уже назначили по пять членов комиссии. Полномочия нового состава ЦИК будут действовать до 2026 года.