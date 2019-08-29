Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9–12 сентября по 14 октября. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на телеканал Sky News. Парламентарии, в свою очередь, резко раскритиковали данное решение.

Планируется, что Парламент начнёт работу за две с половиной недели до выхода страны из Евросоюза. Таким образом, у депутатов практически не будет времени, чтобы помешать вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября.

Премьер-министр Борис Джонсон настаивает, что отсрочка заседаний Палаты общин не направлена на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

«Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября», — сказал он в эфире Sky News.

Отметим, что уже более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента. Коллективное обращение появилось на сайте Вестминстера 28 августа. В тексте петиции говорится, что палата общин не должна останавливать свою работу, пока Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, но депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. ЕС согласился перенести Brexit, а Мэй была вынуждена подать в отставку.