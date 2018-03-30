Елена Мизулина пожаловалась в прокуратуру на Навального и Znak.com. Сенатор усмотрела клевету, экстремизм и оскорбление власти в публикациях своего же выступления

Сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на то, что блогеры, пользователи социальных сетей и СМИ неверно, по мнению политика, интерпретировали её выступление по поводу трагедии в Кемерове в программе Владимира Соловьёва на канале «Россия 1», со ссылкой на заявление пресс-службы сенатора пишет Znak.com.

В обращении пресс-службы Мизулиной отмечается, что после выхода передачи на YouTube появился видеоролик, где она говорит, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» явился «ударом в спину» президенту Владимиру Путину.

«Так бездарно, за его спиной. Ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. На то, как те чиновники на местах это делают», — сказала Мизулина.

Она также заявила, что президент нуждается в поддержке, и назвала его «духовным воином».

Высказывание вызвало возмущение пользователей социальных сетей, на Мизулину обрушился шквал критики. Юрист из Екатеринбурга Роман Лукичев разместил на сайте Change.org петицию с призывом к сенатору Елене Мизулиной сложить полномочия члена Совета Федерации из-за её высказывания, касающегося трагедии в Кемерове.

Мизулина на своей странице в Facebook написала, что кусок эфира в соцсетях обрезан и в него не вошли её слова соболезнования кемеровчанам. В частности, до соболезнований президенту Мизулина сказала: «Я бы хотела высказать слова соболезнования родственникам, а в первую очередь родителям тех, чьи родные, близкие, взрослые или маленькие дети погибли в этом торговом центре. Это их горе».

В сообщении пресс-службы Мизулиной подчёркивается, что видеоролик, появившийся на YouTube, был специально смонтирован, а затем к нему «добавили ложные подписи и комментарии в духе "погибшие люди её не волнуют, только руководство страны жалко"».

«В таком формате видео получило распространение не только в средствах массовой информации всех уровней, но и в социальных медиа. Одними из основных распространителей заведомо ложной информации являются "так называемый" блогер Алексей Навальный, а также информационное агентство Znak.com. В результате указанных действий злоумышленников пользователи социальных сетей, а также читатели изданий были введены в заблуждение относительно истинной позиции сенатора», — указано в заявлении пресс-службы сенатора.

По мнению Мизулиной и её представителей, в действиях лиц, распространяющих «неправильный» ролик, содержатся признаки преступлений по статье 128 УК РФ «Клевета», статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и статье 319 «Оскорбление представителя власти».