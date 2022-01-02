Электронные больничные листы, штрафы для работодателей и отмена техосмотра. Какие законы вступают в силу 1 января

Пока вы доедаете вчерашний оливье, редакция АН «Между строк» подготовила подборку важных законов, которые вступают в силу с нового 2022 года. Спойлер: 1 января вы не проснётесь в совершенно новой стране, но к некоторым нововведениям придётся привыкать какое-то время.

Так, с 2022 года, чтобы получить медицинскую помощь, россиянам больше не нужно будет предъявлять полис ОМС. Теперь гражданин сможет по своему выбору предъявить либо полис, либо паспорт. Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении. Бумажный полис ОМС будет выдаваться по желанию застрахованного лица. Полис в виде штрих-кода выдадут через портал госуслуг.

Также с 1 января 2022 года больничные листы станут электронными. Для того чтобы работнику оплатили больничный, достаточно знать номер листка нетрудоспособности.

С 2022 года пособия будущим мамам будут назначаться в беззаявительном порядке. То есть все пособия, положенные будущим и настоящим мамам, можно будет оформить не вставая с дивана — всё произойдёт автоматически. Сведения о размере зарплаты, об уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать от работодателя в Фонд соцстрахования, а о рождении ребёнка — из Единого госреестра в ЗАГС.

Информация о назначении и выплате пособий будет размещаться в Единой госсистеме соцобеспечения и направляться гражданам в личный кабинет на портале госуслуг.

С нового года мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, ПФР будет раз в 3 года информировать о предполагаемом размере страховой пенсии по старости через портал госуслуг или же по обращению. Также будет установлен новый перечень документов, необходимых для назначения пенсии. В частности, для назначения страховой пенсии по старости необходимо предъявить справки, подтверждающие стаж работы, паспорт, СНИЛС и другие документы в зависимости от вида устанавливаемой пенсии.

В 2022 году будет упрощён порядок получения налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам. Подать необходимые документы можно будет через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Одновременно вводится ответственность за непредоставление в налоговую службу указанных сведений.

С нового года портал госуслуг при заполнении заявлений гражданами будет сам запрашивать нужные данные в органах власти и вносить их в соответствующие поля. Также с 1 января правила разработки интерактивных форм и их размещения на портале будет определять правительство РФ, а не оператор портала.

Изменятся и принципы прохождения комиссии для получения или обмена водительского удостоверения. Теперь обязательными станут анализы на алкоголизм и наркоманию.

Автомобилистам и мотоциклистам, использующим транспортное средство в личных целях, больше не нужно будет для оформления полиса ОСАГО проходить техосмотр и получать диагностическую карту. Обязательным техосмотр останется при изменении конструкции или основных агрегатов, постановке на учёт или регистрации нового владельца. Кроме того, процедура будет обязательной для служебных авто: такси, автобусов и грузовиков.

Важный нюанс: страховые компании смогут предъявлять регрессные иски, если водитель автомобиля с просроченной диагностической картой будет виновником ДТП. В таком случае за ремонт будет платить не страховая, а виновник ДТП, если так решит суд.

С 1 января в РФ начнут штрафовать работодателей за передачу неверных или несвоевременных сведений и документов в Фонд соцстрахования. Штраф за непредоставление документов в фонд будет составлять 200 рублей за каждый документ, за несвоевременное предоставление информации, необходимой для назначения и выплаты пособия, штраф существенно выше — 5000 рублей за каждый выявленный случай.

Ещё одно нововведение, которое касается работодателей: их обязали предоставлять сотруднику, который нуждается в санаторно-курортном лечении из-за производственной травмы или профессионального заболевания, дополнительный оплачиваемый отпуск на весь период лечения, включая проезд к месту лечения и обратно.

По новым правилам за 2 недели до даты начала допотпуска работодатель должен направить в Фонд соцстрахования сведения о застрахованном лице, выписку из приказа о предоставлении отпуска, расчёт размера оплаты отпуска, сведения о способе получения оплаты отпуска работником. Сам отпуск оплачивается фондом в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об оплате в размере среднего заработка работника.