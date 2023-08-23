Эквио вошла в тройку крупнейших LMS в рейтинге Smart Ranking за первое полугодие 2023 года

Аналитики агентства Smart Ranking подвели итоги развития российского рынка EdTech за второй квартал 2023 года.

Общая выручка участников рынка в первом полугодии 2023 года выросла на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале наметилась тенденция к замедлению развития рынка.

Индекс edtechs100 составил 417 пунктов, что на 4,5% ниже, чем в начале года. При этом отдельные компании продолжают показывать рост показателей. В их числе — платформа для корпоративного онлайн-обучения Эквио, которая поднялась на третье место по объему выручки среди крупнейших LMS России.

Рейтинг участников

Smart Ranking составляет рейтинг на основе данных открытых источников, систем «Спарк» и «Контур.Фокус», участников рынка и аналитиков. Места в первых пяти строчках Smart Ranking распределились следующим образом.

Среди LMS-платформ по итогам полугодия первые три места поделили Websoft, Ispring и Эквио. При этом рост Эквио во втором квартале по сравнению с первым составил 50%. Для сравнения: Websoft показал снижение на 11%, а рост Ispring составил 15%. Средний рост рынка в сегменте LMS — 23,62%.

Лидером рынка EdTech в целом во втором квартале 2023 года стала ГК Skyeng с выручкой 2,8 млрд рублей. В сегменте ДПО на первом месте расположился Skillbox Holding, в который входят Skillbox, Geekbrains, SkillFactory и другие. В детском сегменте на первую строчку поднялся Skysmart, в сегменте иностранных языков — Skyeng, а в бизнес-образовании — Like Центр. Максимальный рост во втором квартале по отношению к первому показали поставщик решений в B2G «Мобильное электронное образование» (668%), онлайн-школа PRO.FINANSY (643%) и Профилум (+343%).

Что происходило на рынке EdTech в начале 2023 года

Во втором квартале 2023 года рынок показал годовой рост на 33%, в первом полугодии — 27%. Эксперты наблюдают стагнацию в сфере детского образования (–5%), ДПО (–6%) и бизнес-образования (–19%). Несмотря на влияние сезонности (летом спрос на образовательные программы для детей традиционно снижается), такое замедление роста нетипично для рынка. В период с 2020 по 2022 год средний квартальный темп роста общей выручки составлял около 29%.

Замедление темпов роста не стало неожиданностью для аналитиков и не привело к полной стагнации. По прогнозам, рынок должен был расти на 15–20% в год, так что нынешние показатели даже превзошли ожидания. Участники рынка также говорят о том, что реальные результаты оказались выше запланированных. Даже если показатели второго полугодия не превысят результаты первого, рост рынка составит 16% по сравнению с 2022 годом.

«Рост выручки во втором квартале 2023 года оказался немного ниже, чем мы планировали. Это связано и с удлинившимся циклом сделки, увеличением количества согласований внутри компаний. Владельцы бизнеса начали более серьёзно подходить к планированию затрат на корпоративное обучение. При этом крупных отказов нет. В последние месяцы начал расти SMB-сегмент, небольшие компании “оживают” после года турбулентности. Это хороший знак, говорящий о том, что рынок в целом восстановился и готов снова расти. В нынешних условиях мы приняли решение инвестировать в доработку нашей платформы под запросы клиентов и рынка, в разработку новых продуктов и маркетинговые активности», — говорит Леонид Бутаков, директор по продажам российской ИТ-компании Эквио.