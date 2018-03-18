Экстренное предупреждение: завтра ожидается сильнейший снегопад и ветер до 25 метров в секунду

19 марта в Свердловской области ожидается сильный и очень сильный снег, усиление ветра с порывами 20-25 метров в секунду. С экстренным предупреждением выступил Уральский гидрометцентр. Помимо снега и ветра, на дорогах прогнозируются снежные заносы, гололедица в виде снежного наката. Непогода, по данным синоптиков, связана с прохождением через регионы УрФО южного циклона.

Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила предупреждает о возможном влиянии стихии — разрушении построек, повале деревьев, снеговой нагрузке на сооружения и линии электропередач,​ затруднениях в работе транспорта.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий нужно немедленно сообщить в ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.