Экстремальный верёвочный аттракцион в парке «Народный» построят к Дню города

Верёвочный аттракцион от компании «Эльф парк» на территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле будет сделан к Дню города. Об этом сегодня, 12 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава города Владислав Пинаев. Компания-подрядчик уже приступила к монтажу опорных конструкций. Экстремальное развлечение будет состоять из трёх верёвочных маршрутов и 9-метрового скалодрома.

«Аттракцион предназначен для детей в возрасте от пяти лет, – рассказал ранее АН «Между строк» представитель подрядчика Андрей Рублёв. – Максимального ограничения нет, к нам и взрослые приходят. При этом человек не должен иметь медицинских ограничений к занятию спортом. Каждый подписывает документ о том, что он согласен с правилами верёвочного парка и проходит инструктаж по правилам техники безопасности. За детей подписывают их законные представители. Для каждого посетителя предусмотрена система непрерывной страховки - это когда человек пристегнувшись в начале маршрута до конца прохождения трассы самостоятельно отстегнуться не сможет. Также на всех трассах работают инструкторы, которые будут помогать и подсказывать по мере необходимости. Цена билета — от 150 рублей».

Для обеспечения безопасности вокруг парка сделают двухметровый забор, в ночное время он будет находиться под охраной.