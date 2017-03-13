Эксперты ВШЭ обнаружили «всеохватывающий позитив» в экономике России

Экономическая активность в российских регионах свидетельствует, что экономика страны выходит из депрессивного состояния. Об этом говорится в аналитическом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» за период 3-13 марта, подготовленном Центром развития Высшей школы экономики, пишет Republic.

«В январе второй раз за последние три месяца Сводный индекс региональной экономической активности оказался выше критического 50% уровня. При этом 50% отметку в январе преодолели (а нередко значительно превзошли) три из пяти важнейших секторов и шесть из восьми федеральных округов. Позитивные изменения давно не носили столь всеохватывающего характера», – отмечается в докладе.

В то же время специалисты ВШЭ предупредили, что «говорить о начале фазы бурного роста пока явно рано». По мнению экономистов, наиболее вероятным сценарием сейчас является «втягивание российской экономики в фазу медленного, фактически на грани стагнации, роста».

Напомним, осенью 2016 года Минэкономразвития в долгосрочном прогнозе до 2035 года предсказало России 20-летнюю стагнацию. В «базовом» варианте прогноза ожидается, что среднегодовые темпы роста ВВП в этот период составят в среднем 1,8% в год, в варианте «базовый плюс» – 2% в год, а в «целевом» варианте – 3,6% в год.

В середине февраля в ВШЭ привели прогнозы экономистов, согласно которым в ближайшие семь лет российский ВВП будет расти очень умеренно и не превысит 2% в год. Что касается 2017 года, эксперты считают, что экономика РФ увеличится на 1,1%. Для сравнения: по данным Росстата, в 2016 году ВВП России снизился на 0,2%.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: politrussia.com