Эксперты раскритиковали утверждённый Медведевым список пород опасных собак

В списке потенциально опасных пород собак, утверждённом премьер-министром Дмитрием Медведевым, присутствуют породы, название которых в документе написано с ошибками, а некоторые из них и вовсе можно назвать несуществующими, поскольку их не признают крупнейшие мировые федерации, со ссылкой на экспертов-кинологов пишет «Русская служба Би-би-си».

Согласно списку, опасными признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также возможные помеси собак этих пород.

Эксперты, изучившие список, подчёркивают, что не существует породы амбульдог; предполагается, что имелся в виду «американский бульдог» — именно такое название указано в перечне пород, признанных Российской кинологической федерацией (РКФ). При этом международная кинологическая федерация и крупнейший кеннел-клуб США не признают породу «американский бульдог» из-за разделения стандарта породы на два отдельных типа, отмечает эксперт РКФ Евгений Цигильницкий, который участвовал в обсуждении перечня при его формировании (ранее список был больше и в него входили оба названия — «американский бульдог» и «амбульдог»).

«Я указывал в своих пояснениях, что американский бульдог и амбуль — это одно и то же. Оставили амбуля в итоге. В жизни оно в ходу, но в документах на собаку такое название, конечно, не укажут», — говорит он.

В числе прочих в списке значится питбульмастиф — по словам экспертов, под такой породой может подразумеваться метис, образовавшийся в результате скрещивания американского питбультерьера и бульмастифа или другой мастифообразной собаки. При этом такая порода не признана ни одной крупнейшей федерацией и «встретить питбульмастифа на улице нельзя».

Под породой «северокавказская собака», по предположениям экспертов, подразумевалась кавказская овчарка. Ещё одна порода из перечня — «гуль дог», предположительно, под ней имеется в виду пакистанская порода «гуль донг». Ещё одна не признанная ни российской, ни крупнейшими мировыми федерациями порода — американский бандог — метис американского питбультерьера или американского стаффордширского терьера с неаполитанским мастиффом. Чёткого стандарта, по которому собаку можно было бы определить именно как бандога, не существует. В перечне можно также найти породу «бэндог», но и такой породы также нет в перечне кинологических ассоциаций. Официального признания не имеют ни алапахский бульдог, ни турецкая овчарка акбаш, которые тоже есть в списке.

Перечень также содержит два пункта, касающиеся гибридов волкособов — это не порода, а фактически гибрид волка и собаки, выведенный в уже закрытом проекте в Пермском институте внутренних войск из волков и немецких овчарок.