Эксперты предупредили о возможной блокировке миллионов сайтов из-за нового законопроекта Минкомсвязи

Под досудебную блокировку за оправдание и обоснование экстремизма и терроризма могут попасть до 19 миллионов сайтов, пишет «Коммерсантъ». Это произойдёт в случае, если новый законопроект Минкомсвязи будет принят в нынешнем виде.

В поправках, предложенных Минкомсвязи, предлагается ввести возможность досудебной блокировки сайтов, которые содержат «обоснование и оправдание» терроризма или экстремизма. Сейчас досудебная блокировка возможна только при обнаружении Генпрокуратурой призывов к массовым беспорядкам и экстремизму. В Минкомсвязи это сочли недостаточным.

Эксперты считают, что понятия «обоснование» и «оправдание» в законопроекте «не выдерживают критики», так как оба имеют двусмысленный и абстрактный характер, из-за чего закон в случае принятия можно будет трактовать слишком широко. Из-за этого возможны и злоупотребления ими — в частности, под действие законопроекта в нынешней редакции могут попасть «многие известные работы Маркса, Ленина и их соратников, большая часть как советской литературы и трудов советских историков, так и современной отечественной и зарубежной публицистики и беллетристики», а также любая критика современной жизни.

Также эксперты указали, что действующий в России подход к устранению экстремистской информации требует доработки: по их мнению, он должен быть дифференцированным и отличаться в зависимости от местонахождения источника и его аудитории. Требования и условия блокировки, по мнению экспертов, также должны отличаться с учётом «социальной опасности» информации.