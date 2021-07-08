Эксперты назвали самого быстрого оператора в стране и Свердловской области

Компания Ookla, эксперт по анализу скорости интернета, раскрыла итоги независимого исследования по качеству передачи данных в России. Лучшие результаты в стране показал МегаФон, опередив других операторов по ключевым показателям.

Ookla изучила миллионы данных из приложения Speedtest в разных регионах страны. В Свердловской области в первом полугодии 2021 года эксперты проанализировали около 330 000 тестов, сделанных пользователями всех операторов связи. Замеры подтвердили, что интернет МегаФона по-прежнему самый быстрый в регионе. Кроме того, компания за год нарастила среднюю скорость скачивания с 22,27 Мбит/с до 28,89 Мбит/с.

Показать высокие результаты получилось за счёт активного развития сети: только с начала года техническая служба оператора запустила и модернизировала свыше 120 базовых станций 4G.

Быстрый интернет позволяет абонентам играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объёма. Например, скачать в TikTok минутное видео можно за считаные секунды.

«МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы», — подчёркивает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Как отметили в пресс-службе компании, всё это учитывается при развитии сети и разработке опций. Например, абоненты могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет на максимальных скоростях со смартфона своим друзьям и близким.

Посмотреть полное исследование Ookla можно здесь.