Эксперты-экологи одобрили проект кремниевого завода в ОЭЗ «Титановая долина» под Верхней Салдой

Уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова озвучила итоги экологической экспертизы по строительству кремниевого завода в «Титановой долине» в Верхней Салде. Однако сами документы экспертизы представлены не были, сообщает «Правда УрФО».

На совещании омбудсмен заявила, что российский экспертный фонд «ТЕХЭКО», который проводил экспертизу проекта строительства завода по производству технического кремния» компании «Силариус», дал положительное заключение проекту. Сейчас, в соответствии с федеральным законодательством, заключение экспертизы передано в Росприроднадзор РФ, который проведёт государственную экологическую экспертизу.

При проведении экспертизы оценивалась достоверность представленной в проекте информации о масштабах и характере воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и возможности снижения этого воздействия. Согласно заключению экспертов, мероприятия предусмотренные проектом, позволят не повлиять на экологическую обстановку занимаемой территории.

От Верхнесалдинского городского округа на совещании присутствовали председатель городской Думы Елена Сурова и депутат Александр Перевалов, однако исполняющего обязанности главы Верхней Салды Александра Маслова, который планировал подключиться к решению этого вопроса, не было.

Сейчас для размещения завода по производству кремния в «Титановой долине» уже определён земельный участок. Отметим, что горожане изначально были против и собирали подписи за отмену возведения в «Титановой долине» кремниевого завода. Строительство лоббирует ООО «Силарус» — структура АО ГК «Титан», принадлежащего экс-депутату Госдумы от «Единой России», омскому бизнесмену Михаилу Сутягинскому. Ранее «Титан» пытался построить этот завод в Омске, Новоуральске и Златоусте, но везде наталкивался на массовые протесты местных жителей.

Сейчас в СМИ появилась информация, что местные предприятия планируют увеличить число вакансий и повысить зарплаты, чтобы вступить в конкуренцию за кадры с будущим заводом.