Эксперты анонсировали снижение скорости доступа в интернет из-за закона о суверенном Рунете

Рабочая группа при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи проанализировала проекты документов, которые были подготовлены для реализации закона о суверенном Рунете, и пришла к выводу, что выполнение этих требований может привести к снижению скорости передачи информации и невозможности предоставить доступ к интернету, со ссылкой на копию письма президента РСПП Александра Шохина на имя министра цифрового развития Константина Носкова пишет РБК.

В послании говорится, что несколько пунктов проектов противоречат закону: в частности, в них указано, что операторы связи обязаны направлять весь трафик на специальное оборудование противодействия угрозам, которое им предоставит Роскомнадзор. Однако по закону это должно происходить только в рамках централизованного управления сетью связи при появлении угрозы.

Техсредства, применяемые для определения, какому сетевому адресу соответствует определённое доменное имя, должны взаимодействовать с информационными системами органов и организаций по всей стране — по мнению экспертов РСПП, это невыполнимо, поскольку сегодня в России свыше 3,74 млн организаций, большая часть из них использует по несколько информационных систем. Кроме того, эти системы могут не поддерживать возможность работы в интернете, содержать в себе государственные, банковские и другие тайны.

Также документы требуют вносить информацию о сбоях в работе технических средств, программ и средств связи в специальный журнал. При этом не уточняется, какие именно средства являются предметом регулирования. В письме РСПП подчёркивается, что средства связи осуществляют триллионы операций, а выполнение требований проекта может привести к снижению скорости передачи информации и невозможности предоставить доступ к интернету. Модернизация этих средств потребует миллиардных вложений и не менее двух лет.

Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете 1 мая, документ вступит в силу в ноябре. Во время чрезвычайной ситуации следить за функционированием интернета и сетей связи общего пользования будет Роскомнадзор. Фильтровать весь интернет-трафик будут через специальные системы блокировки, которые раздадут операторам связи. Некоторые пользователи считают, что реальная цель закона — не защита Сети, а её изоляция.