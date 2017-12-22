Экспертный комитет Кудрина предложил отменить единый день голосования

Комитет гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина предложил отменить единый день голосования и дать регионам право самостоятельно назначать даты выборов, со ссылкой на исследование эксперта КГИ Аркадия Любарева пишет РБК.

По словам Любарева, в целом невозможно найти месяц, который был бы одинаково удобен для каждого региона, поэтому назначение дней голосования и следует отдать на откуп региональным властям. Назначение ЕДГ не способствует ни экономии средств, ни повышению активности избирателей, считает эксперт.

«В то же время ведение партиями одновременно большого числа кампаний ослабляет их внимание к региональной и муниципальной повестке и в значительной степени переключает их на федеральные проблемы, что снижает качество агитации на региональных и муниципальных выборах», — отмечает Любарев.

Также подготовка к ЕДГ приводит к перенапряжению всех, кто связан с выборами: членов избирательных комиссий, кандидатов, сотрудников их штабов и судей. Поэтому проведение единого дня голосования ведет к депрофессионализации выборов, делает вывод автор исследования.

В то же время научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций Сергей Заславский отмечает, что отказываться от ЕДГ преждевременно, потому что его проведение позволяет одновременно отслеживать выборы по всей стране и выявлять схожие проблемы.

«Значимость ЕДГ в том, что он позволяет на региональном уровне партиям участвовать в формировании политической повестки. Проводя выборы одновременно, центральные органы партий видят, как развивается предвыборная ситуация в регионах примерно в одни и те же сроки», — сказал эксперт.

С критикой ЕДГ в сентябре выступала и председатель ЦИК Элла Памфилова, которая предлагала перенести его на месяц вперёд: осенью — с сентября на октябрь, весной — с марта на апрель.

«Март вообще месяц самый грустный, как ноябрь, — грустный, ненастный, гораздо приятнее в апреле, когда все зацветёт», — прокомментировала она.

До 2006 года единых федеральных дней голосования не было: каждый регион и каждое муниципальное образование устанавливали дату голосования самостоятельно. Единые дни голосования были введены в 2005 году и назначены на второе воскресенье марта и второе воскресенье октября. Это правило действовало до 2012 года. В октябре 2012 года был установлен один в году единый день голосования — второе воскресенье сентября. В 2015 году ЕДГ был перенесён на третье воскресенье сентября.