Эксперт-криминалист обнаружил следы алкоголя в крови ребёнка, сбитого сотрудником полиции

Под Кировом сотрудник полиции сбил на просёлочной дороге ребёнка на велосипеде, в результате ДТП шестилетний мальчик погиб, а эксперты обнаружили в его крови наличие алкоголя. Как пишет Russia Today, криминалист Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели ребёнка, исключил ошибку в результатах анализа, которые показали алкогольное опьянение.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил», — заявил он.

Как сообщает Znak.com, инцидент произошёл ещё в июле этого года. За рулём машины был сотрудник пункта полиции «Немский» межмуниципального отдела МВД «Кильмезский». По данным издания, он до сих пор работает в правоохранительных органах.

Позже экспертиза установила, что в крови погибшего ребёнка было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Такие результаты показались недостоверными родственникам малыша.

15 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и распорядился провести повторные экспертизы.