Экскурсию по заводу «Тагильское пиво» отметили на Всероссийском конкурсе гастрономического туризма

Экскурсионный проект «Тагильское пиво 50» стал победителем Всероссийского конкурса гастрономического туризма, завершившегося во Владивостоке. Тур тагильского предприятия стал первым в номинации «Открытое гастрономическое производство», он представляет собой экскурсию по территории пивоваренного предприятия, где гости могут познакомиться со всеми этапами производства напитка, узнать историю завода и принять участие в дегустации, сообщает информационный портал Свердловской области.

Также в числе призёров конкурса региональный проект «На Урале есть!», занявший третье место в номинации «Гастрономический тур». Маршрут протяжённостью 390 километров рассчитан на три дня и включает посещение Екатеринбурга, посёлков Черноисточинск, Уралец и Висим. В ходе гастропутешествия туристы пробуют 17 необычных блюд, в том числе гречневые макароны с подосиновиками, мороженое из ряженки с брусничным соусом, утку, запечённую на костровище с пшённой кашей, черёмуховый сметанник.