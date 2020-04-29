Экс-замгубернатора Курганской области задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей

Бывшего вице-губернатора Курганской области Сергея Пугина задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в 2018–2019 годах Пугин, будучи директором департамента агропромышленного комплекса Курганской области, вступил в сговор с замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным. Они организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика ООО «Мультипласт» в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

«Установлено, что обвиняемые с целью создания видимости полного и своевременного освоения бюджетных средств, выделенных Курганской области из федерального бюджета, достоверно зная о наличии невыполненных работ и непоставленного оборудования со стороны подрядчика по объектам строительства в сёлах Мальцево и Верхозино Шадринского района, в этой связи не готовых к вводу в эксплуатацию, используя вопреки интересам службы свои служебные полномочия, произвели их полную оплату», — рассказали в ведомстве.

Ранее Рознин, а также директор ООО «Мультипласт» Иван Шумский и другие соучастники были задержаны в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств. Сейчас следствие ходатайствует о заключении под стражу Пугина и об аресте его имущества.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).