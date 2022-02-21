Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Алексей Пырин написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий

Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Алексей Пырин написал заявление о сложении полномочий депутата. Об этом сообщили в пресс-службе представительного органа власти.

Топ-менеджер ЕВРАЗа Алексей Пырин не посещал заседания городской думы Нижнего Тагила с тех пор, как в августе 2019 года покинул пост спикера и переехал в Новокузнецк. После его отъезда место спикера занял Вадим Раудштейн. При этом формально Пырин оставался членом тагильской думы.

Вопрос о сложении полномочий Алексея Пырина его коллеги рассмотрят на ближайшем заседании городской думы — 24 февраля. Отметим, что нынешний созыв депутатов проработает прежним составом до ближайших выборов этой осенью.