Экс-советник вице-губернатора Свердловской области пойдёт под суд по делу о взятке

Прокуратура ЗАТО Лесной утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, а также экс-заместителя главы Лесного Владислава Русакова. Он обвиняется по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, Русаков с 2014 по 2018 год, находясь в должности заместителя главы администрации ЗАТО Лесной, получил взятку на общую сумму свыше 5,9 млн рублей. Отмечается, что средства были переданы за общее покровительство и пособничество при заключении с бизнесменом договоров на поставку в городские учреждения продуктов питания на общую сумму свыше 84 млн руб.

Русаков был задержан по делу о взятке 30 апреля 2020 года, после чего был арестован. Он занимал должность советника вице-губернатора с 2018 года. В департаменте информполитики сообщили, что с 29 апреля мужчина не работает в правительстве и администрации — накануне он уволился по собственному желанию и забрал документы.

Также в 2019 году Русаков претендовал на пост главы Среднеуральска и участвовал в конкурсе на эту должность, однако кресло мэра занял гендиректор АО «Среднеуральское строительное управление» Андрей Зашляпин. Этим выборам предшествовал масштабный кризис в администрации города, в который пришлось вмешаться начальнику Русакова Сергею Бидонько.