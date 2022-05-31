Экс-солист группы «Премьер-министр» снял клип на аэродроме под Нижним Тагилом 

В конце мая в Нижний Тагил для съёмок клипа прилетел экс-солист группы «Премьер-министр» Марат Чанышев. Клип для певца на песню «По небу», которую написал российский композитор Олег Шаумаров, снимала творческая команда из Екатеринбурга.

Съёмки проходили на аэродроме «Грань» рядом с деревней Анатольской под Нижним Тагилом. На два дня владельцы аэродрома, супружеская пара Грачёвых, предоставили взлётную полосу и самолёт для съёмочной группы.

«Я последний участник “Премьер-министра”, у которого не было сольного проекта, хотя собственные песни пишу уже давно. Все остальные ребята из группы уже давно занимаются сольным творчеством, и я тоже решил сделать на это упор. Это будет мой первый сольный клип», — рассказал АН «Между строк» Марат Чанышев.

Песня посвящена романтическим отношениям пилота и девушки-механика, рассказывает Марат. Герои клипа не только предстанут перед зрителями в настоящих лётных комбинезонах, но и поднимутся в небо на самолёте.

«Наша команда работает с артистами уже давно, и практически все истории, которые мы делали, были сняты на Урале и в Свердловской области. А конкретно эта площадка нам очень подошла по стилистике, самолёт именно тот, что нужен для режиссёра, по картинке. Мы приехали, влюбились в эту площадку и поняли, что нашу историю мы сможем здесь реализовать», — рассказала АН «Между строк» продюсер команды из Екатеринбурга Ольга Баранова.

Напарницей Марата Чанышева по съёмочной площадке стала модель из Екатеринбурга Марина Андреевских. Основным продюсером артиста является Денис Разумный, но вся съёмочная команда и продюсер проекта Ольга Баранова из Екатеринбурга. Режиссёром и главным оператором клипа выступил Александр Костыгин. Вместе с ним на площадке работал ещё один оператор и около 20 человек съёмочной команды: осветители, звуковики и визажисты. На съёмки клипа ушло два дня.

Аэродром «Грань», где проходили съёмки, существует уже более десяти лет, часть ангаров под самолёты принадлежит военному лётчику, другой частью владеет семья Грачёвых — они сами летают на самолётах, проводят различные мероприятия. Клип, рассказывает Ольга Грачёва, снимался здесь впервые. Видео, обещают создатели, выйдет уже в конце июня.

Группа «Премьер-министр» была популярна в начале нулевых и прославилась благодаря композициям «Два бриллианта» и «Девочка с севера», в 2002 году коллектив выступал на «Евровидении», где занял 10-е место.