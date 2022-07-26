Экс-солист «Агаты Кристи», автор проекта для тагильских музыкантов Вадим Самойлов решил стать депутатом от Асбеста

Экс-солист группы «Агата Кристи», автор и куратор творческого проекта COLABA для тагильских музыкантов Вадим Самойлов подал документы на участие в выборах в городскую думу Асбеста. Город музыкант выбрал не случайно, так как жил в нём в детстве, пишет «Уралинформбюро».

Вадим Самойлов заявился в качестве самовыдвиженца в избирательном округе № 15, по которому на депутатское кресло также претендуют ещё три самовыдвиженца и один представитель КПРФ. Выборы в гордуму Асбеста, как и по всей Свердловской области, пройдут 11 сентября.

Напомним, Вадим Самойлов сотрудничает с тагильскими креативными кластерами «АртРезиденция» и Samoro.doc с 2020 года, а этим летом давал большой концерт на День молодёжи.

Музыкант родился в октябре 1964 года в Екатеринбурге, после чего семья переехала в Асбест. В 1985 году во время учебы в УПИ вместе с Александром Козловым и Петром Маем организовал группу, которая впоследствии стала называться «Агата Кристи». Позже к составу присоединился брат музыканта Глеб Самойлов.