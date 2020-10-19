Экс-схимонах Сергий пригласил губернатора Куйвашева в Среднеуральский монастырь

Отлучённый от церкви схимонах Сергий (Романов) в новом видеообращении на Youtube пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Среднеуральский женский монастырь и попросил его о помощи.

«Прошу Евгения Владимировича, губернатора Свердловской области, принять моё приглашение о посещении монастыря "Спорительница хлебов" для личного ознакомления с жизнедеятельностью насельниц монастыря и общеобразовательного процесса», — сказал схимонах.

По его словам, многих чиновников в администрации региона интересует, как живут, воспитываются и получают образование дети насельников, которые находятся на «семейной форме обучения и получают среднее образование при монастыре». Также он считает, что на губернатора «оказывается давление о принятии противозаконных санкций в отношении монастыря».

«В течение 13 лет по поводу обучения детей претензий к монастырю не было, что подтверждается соответствующими документами. В настоящее время опекаемые дети в монастыре не проживают, а остальные находятся с родителями, либо с согласия законных представителей при наличии соответствующих документов», — сказал он.

Схимонах также подтвердил, что все здания монастыря постепенно будут оформлены на Русскую православную церковь в соответствии с законодательством.

Напомним, весной 2020 года отца Сергия обвинили в экстремизме и распространении дезинформации о коронавирусе из-за его проповедей на YouTube, в которых схиигумен проклинал всех, кто закрывает церкви в эпидемию, и утверждал, что они хотят построить «цифровой концлагерь Сатаны». В июне Романов, несмотря на запрет епархии, вернулся в Среднеуральский женский монастырь, отстранил его настоятельницу Варвару и выставил охрану. РПЦ лишила его церковного сана и запретила в служении его сторонников.