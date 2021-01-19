Экс-сенатор от Бурятии заявил, что власть погружает Россию в «пучину страха и обмана»

Бывший сенатор-оппозиционер, первый секретарь бурятского республиканского комитета КПРФ Вячеслав Мархаев, комментируя задержание вернувшегося в Россию оппозиционера Алексея Навального, заявил в Instagram, что российская власть сознательно погружает страну в «пучину страха и обмана».

«Ситуация с возвращением Алексея Навального в Россию после покушения на него сегодня выводит политический накал в стране на новый уровень. Я считаю, что власть стремится погрузить нашу Родину в пучину страха и обмана. Такая политика чревата последствиями для всего государства», — написал Мархаев.

По его мнению, реакция Кремля на возвращение Алексея Навального была ожидаема, тем не менее власть продолжает удивлять своей способностью «бить новые рекорды по абсурдности своих действий». А та скорость, с которой Госдума штампует репрессивные законы, лишь подтверждает эти выводы, указывает коммунист.

«Нынешняя власть за 30 лет пустых разговоров про демократию фактически установила жесточайшую диктатуру олигархических кланов. В такой системе нет места свободомыслию, свободной общественной дискуссии и тем более справедливой критике власти. Реакция всегда одна — репрессии, пропагандистское давление, дубинки полицейских», — говорит экс-сенатор.

В качестве примера он привёл репрессии против жителей Хабаровска, уже несколько месяцев протестующих против политики Кремля и ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Кроме того, напоминает Мархаев, против «несправедливости и беззакония» люди протестовали на Шиесе и Куштау.

«Там, где есть правда и её массово защищает народ, там власть отступает», — отмечает экс-сенатор.

В то же время, констатирует он, справедливая борьба народа влечёт за собой неминуемые жертвы: одних активистов штрафуют и отправляют в колонии, а кого-то «могут просто убить».

«Утратив доверие народа, правящий режим намерен во что бы то ни стало захватить большинство в новом составе Госдумы. Власть, я уверен, пойдёт на всё, чтобы отобрать голоса у оппозиции: массовая фальсификация итогов выборов, подкуп избирателей, многодневное голосование, голосование на пеньках, проталкивание в избиркомы, УИКи "своих" людей и многое другое», — заявил политик.

Вячеслав Мархаев представлял в верхней палате парламента Иркутскую область, он был единственным членом Совета Федерации, который 11 марта 2020 года проголосовал против принятия федерального закона о поправках к Конституции РФ, инициированных Владимиром Путиным. Мархаев заявил, что считает поправки «конституционным переворотом», поскольку «нарушены все возможные и невозможные нормы, правила, законы, в том числе нормы действующей Конституции».

Совет Федерации Мархаев покинул осенью 2020 года, сразу после вступления в должность нового главы региона Игоря Кобзева. После этого Мархаев полностью переключился на работу в бурятском отделении КПРФ.