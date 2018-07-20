Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе получила ещё 8 лет заключения за взятки

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, уже отбывающая 24-летний срок, получила ещё восемь лет заключения по двум уголовным делам, пишет агентство «Рёнхап».

Суд приговорил экс-президента к шести годам по одному делу и двум годам — по второму. При этом прокуратура в общей сложности требовала для бывшего президента ещё 15 лет заключения. Пак Кын Хе обвиняется в получении взяток и растрате государственных средств. Суд Сеула также наложил на неё штраф в размере 3,3 млрд корейский вон (около $2,91 млн).

К 24-летнему тюремному сроку Пак Кын Хе была приговорена в апреле, её признали виновной по 16 пунктам, в числе которых коррупция, разглашение государственной тайны, злоупотребление властью, вымогательство.