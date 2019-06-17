Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития, пишет «Дождь». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В конце апреля президент России Владимир Путин отправил в отставку Бабича с должности посла России в Белоруссии, вместо него на эту должность был назначен сенатор Дмитрий Мезенцев.

Бабич занимал должность посла России в Белоруссии с августа 2018 года.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что об отставке Бабича несколько раз просил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко. На одной из встреч Лукашенко сказал Путину, что готов начать «давно обсуждаемую интеграцию», но попросил отозвать Бабича. После этого источники «Ведомостей» сообщали, что для Бабича готовят должность в администрации президента.